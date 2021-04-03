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    首頁　>　新北市

    台鐵出軌》第一金證券董座一家四口坐「最慘車廂」 幸運逃過一劫

    趙有誠（左）探視陳致全的腿部傷勢。（台北慈濟醫院提供）

    趙有誠（左）探視陳致全的腿部傷勢。（台北慈濟醫院提供）

    2021/04/03 12:47

    〔記者翁聿煌／新北報導〕甫接任第一金證券董事長的陳致全一家4口，2日搭乘發生意外的408次太魯閣列車前往花蓮旅遊，他們一家4口就坐在最前面的第8節車廂的最後一排座位，所幸都只有受到輕傷，唯陳致全左腿膝蓋骨折，陳致全的爸爸陳忠作為前新店市長，新北市長侯友宜今天上午前往台北慈濟醫院探視慰問。

    2日上午7點16分從樹林發車至台東的台鐵太魯閣408次列車，行經花蓮清水隧道時發生出軌意外，發生50死、百餘人輕重傷的重大災難，傷者第一時間被送往花蓮慈濟等4家醫院治療，2日晚間6點半，陳致全一家4口均轉回台北慈濟醫院。

    台北慈濟醫院院長趙有誠說，一家4口中，14歲的小女兒僅輕微擦傷，已接受醫療處置，另外54歲的陳致全左腿膝蓋骨骨折；49歲妻子腰部薦骨壓迫性骨折、頭部撞傷，16歲的姊姊鎖骨骨折，均意識清醒，已完成手術收入骨科病房觀察。

    侯友宜上午赴新店慈濟醫院探視轉回新北的陳致全及家人，陳忠作也在旁陪同，侯友宜安慰陳致全，指陳忠作任公職時行善積福，才能保佑子孫平安，陳致全說，他們一家人就坐在第8車廂的最後一排，撞擊時4人都被彈起往前椅背猛烈撞擊，幸好事後都沒重大傷害，十分感恩。

    侯友宜探視陳致全及家人，陳忠作陪同（右二）。（新北市政府提供）

    侯友宜探視陳致全及家人，陳忠作陪同（右二）。（新北市政府提供）

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