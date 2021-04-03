蘇花車禍罹難者呂淑楨家屬捐「天使號」復康巴士 侯友宜出席告別式

侯友宜代表新北市接受呂淑楨家屬捐出的復康巴士。（記者翁聿煌攝）

2021/04/03 12:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕蘇花公路宜蘭東澳段3月16日發生嚴重車禍，造成6名罹難者，其中年僅21歲的呂淑楨，她的家屬悲痛不捨，但捐出事故後所獲保險金，購置1輛復康巴士，捐給新北市政府，並命名為「天使號」紀念呂淑楨，新北市長侯友宜今天前往呂淑楨告別式拈香致意並代為接受，感謝家屬化悲痛為力量，讓呂淑楨遺愛人間。

呂淑楨上個月16日陪同父母前往花蓮旅遊，遊覽車回程發生意外，呂淑楨的家人和學校師生都很不捨，今天在台北市第二殯儀館行告別式，侯友宜率同民政局長柯慶忠、新聞局長蔣志薇、交通局長鍾鳴時和社會局副局長許秀能等局處首長前往上香致意。

呂淑楨父母表示，心痛女兒為陪同出遊卻遇上大車禍，為紀念她的孝心並能遺愛人間，透過市議員黃桂蘭的媒合，在告別式捐贈復康巴士，並命名為「天使號」，希望女兒就像天使般在天上守護家人和世人。

侯友宜代表市府回贈感謝牌，他表示，呂淑楨非常孝順，為了陪伴父母竟遭遇不幸，令人非常不捨，感佩家屬將悲痛化為力量，使她最後人生旅程，仍能造福市民，讓更多身心障礙者及年長失能長輩出門更加便利安全，市府將持續擴大服務能量，以告慰呂淑楨在天之靈。

侯友宜感謝呂淑楨家屬捐出復康巴士，讓呂淑楨遺愛人間。（記者翁聿煌攝）

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