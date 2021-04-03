大家休連假 他們忙搬家！新店各公家單位4/6起進駐新店行政園區

新店行政園區整合12個公務機關，提供更方便的服務。（記者翁聿煌攝）

2021/04/03 10:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新店行政園區歷經4年建造已經完工，原址為新店區公所等多個公家單位，決定提前於4月初起陸續遷回行政園區大樓內，最早遷回的新店區公所及新店地政事務所將於6日起在新址辦公，其餘10多個單位也將於5月底前遷回，提供民眾整合性的服務需求。

新店行政園區是全國首創公辦都更案，於2017年4月開工，去年6月主建物完工，隨著內部裝修逐步完成，新店區公所即將在清明連續假期結束後，於6日進駐行政園區的7至9樓辦公。

新店行政園區因為大樓空間寬敞氣派，除原本就規畫要同棟辦公的公家單位外，陸續還有其他單位也爭取進駐，經統計已達12個行政單位進駐，除新店區公所及新店地政事務所，還有國稅局新店稽徵所、稅捐處新店分處、新店戶政、警察局新店分局、碧潭派出所、新店交通分隊、新店衛生所、新店就服站、社會局文山社福中心、住宅及都市更新中心等陸續進駐。

新店區長朱思戎說，新店區12個機關於同一棟大樓，提供市民全面服務，免除民眾奔波辛苦，新店行政園區集合民眾洽公及休閒運動等機能，緊鄰辦公大樓的新店國民運動中心也已經啟用，是市民運動休閒的好去處。

朱思戎說，搬遷後的新店公所位於行政園區7樓至9樓，7樓為調解委員會，8樓有社會人文課、民政課、秘書室、人事室、會計室及政風室，9樓有工務課、役政災防課及經建課，3個樓層分別設置無障礙廁所、哺乳室、親子廁所等設施。

新店行政園區大樓啟用，各公家單位將於6日起陸續遷入辦公。（記者翁聿煌攝）

新店國民運動中心已經啟用。（記者翁聿煌攝）

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