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    首頁　>　新北市

    「蜘蛛人」修護邊坡如履薄冰 「至少5次和死神擦身」

    2021/04/02 16:54
    「蜘蛛人」在邊坡工作如飛簷走壁，其實險象環生，半點不能疏忽。（新北市政府提供）

    「蜘蛛人」在邊坡工作如飛簷走壁，其實險象環生，半點不能疏忽。（新北市政府提供）

    相關新聞連結：
    新北雙溪、烏來、石門山坡坍塌 「蜘蛛人」攀岩修復完工

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市雙溪、烏來、石門、瑞芳等區山壁邊坡坍塌修復，靠著是在山壁爬上爬下打設岩栓、施作防護網鞏固的工人，這些人被通稱為「蜘蛛人」，從事「蜘蛛人」20幾年的張合寶說，「至少有5次和死神擦身而過」，摔傷還算事小，怕的是命都沒了。

    剛完工的雙溪102線邊坡災害復建工程工地，「蜘蛛人」團隊包括張合寶、林金福與林清郎等人，都是全副武裝穿著腰帶、防護帶、反光背心及安全帽，靠安全繩索、母索、副索，整天攀爬掛在50多公尺高的山壁上，以人工徒手打鑽岩栓。

    張合寶19歲退伍後就跟著父母腳步當起「蜘蛛人」，一晃眼已過25個年頭。（新北市政府提供）

    張合寶19歲退伍後就跟著父母腳步當起「蜘蛛人」，一晃眼已過25個年頭。（新北市政府提供）

    張合寶19歲退伍後就跟著父母腳步當起「蜘蛛人」，一晃眼已過25個年頭，「剛開始不會使用滑勾，上兩步退三步」，父母也沒有太多的時間指導，只能自己注意「不斷練習、從工作中模仿，才逐漸抓到攀岩訣竅」。

    張合寶說，每天都在高空中作業，「至少有5次和死神擦身而過」，他指著打上鋼釘的雙腿說，一個閃神，滑勾沒勾緊，就會滑落，從高空墜落，遍體鱗傷還算事小，怕的是命就沒了。

    「蜘蛛人」父子檔林金福（左）與兒子林清郎（右），兩人在工作中互相扶持。（新北市政府提供）攝）

    「蜘蛛人」父子檔林金福（左）與兒子林清郎（右），兩人在工作中互相扶持。（新北市政府提供）攝）

    林金福與林清郎父子來自花蓮，曾長期在雪山隧道工程中深達508公尺的豎井中工作，再轉行當「蜘蛛人」。林金福說，天氣是最大的考驗，冷的時候，手腳冰冷而僵硬、不靈活，還曾遇過下雪、大霧，什麼都看不到；熱時，曝曬在烈日下工作，難熬，但為了生計，只能咬牙撐下去。兒子林清郎回憶起第一次爬上邊坡「雙腳發抖」，他說，心臟要夠大顆，不能有懼高症，克服了第一次後，越來越熟練。

    同時讓張合寶與林金福印象最深刻的是11年前中國旅行團在蘇花公路翻落山谷的意外，張合寶說，當時他們正在現場附近進行邊坡復建工程，意外發生後，他們也暫停工作下去山坡幫忙搶救，當時的畫面至今難忘。

    「蜘蛛人」在邊坡工作如飛簷走壁，其實險象環生，半點不能疏忽。（新北市政府提供）（

    「蜘蛛人」在邊坡工作如飛簷走壁，其實險象環生，半點不能疏忽。（新北市政府提供）（

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