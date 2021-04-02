新北市府引進廠商進駐汐止？議員憂「紅色物流」入侵

新北市政府引進嘉里大榮物流進駐汐止，將投入10億元設置生技物流園區。（新北市議員張錦豪提供）

2021/04/02 12:12

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府上星期宣布引進嘉里大榮物流進駐汐止，將投入10億元設置生技物流園區，但民進黨新北市議員張錦豪指出，翻開歷史，嘉里大榮的金流有中資背景，憂心「紅色物流」入侵新北，未來消費者的個資很有可能落入中國手中；對此，新北市經濟發展局表示，根據經濟部的公司登記資料，嘉里大榮並非中資，至於該公司的資金是否具僑外資或中資，是由經濟部投審會審查。

張錦豪指出，嘉里大榮不但是血汗企業黑名單的常客，背後的資金也充滿爭議，除了不避諱地在官網大剌剌寫著「2008年香港嘉里物流入資」；香港嘉里大榮集團老闆郭鶴年家族充滿紅色背景，有多人擔任中國政協；香港嘉里物流更曾宣布，將配合中共政策重點發展一帶一路業務。

「紅色物流網進駐台灣，這是國安問題！」張錦豪說，早從去年就有民間團體揭露嘉里大榮背後可能有中資，可是新北市府仍然執意要幫忙背書，還提供優惠獎勵進駐汐止，「政府的敏感物資、高科技機密物資，敢給他送嗎？這些資料都是大數據，要回報中央的（指中國）。」

新北市經濟發展局表示，經濟部的公司登記資料顯示嘉里大榮並非有僑外投資金額公司，因此該招商案並無逾越法令的課題。嘉里大榮的股東大佶國際有限公司，也是本國公司法設立的「本國公司」，至於該公司的資金是否具僑外資或陸資，其投資營業項目係屬經濟部投審會會審查（僑外資是負面表列、陸資是正面表列）。

新北市政府引進嘉里大榮物流進駐汐止，將投入10億元設置生技物流園區（綠地處）。（新北市議員張錦豪提供）

新北市政府引進嘉里大榮物流進駐汐止，將投入10億元設置生技物流園區，議員質疑嘉里大榮的金流有中資背景。（新北市議員張錦豪提供）

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