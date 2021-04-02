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    首頁　>　新北市

    侯友宜批高公局：不能高速公路順暢 回堵市區塞車

    侯友宜關心交通路況，上午至三峽視察交流道及周邊聯絡道路情況。（記者翁聿煌攝）

    侯友宜關心交通路況，上午至三峽視察交流道及周邊聯絡道路情況。（記者翁聿煌攝）

    2021/04/02 10:50

    〔記者翁聿煌／新北報導〕今天是清明節連續假期首日，新北市長侯友宜前往三峽區現勘國道3號三鶯交流道及周邊聯絡道路現況時表示，清明連假天氣好，大批民眾出遊及返鄉掃墓，高速公路局實施高乘載及匝道儀控時，應注意彈性調整，不能只讓高速公路一路順暢，卻造成匝道回堵市區交通大亂。

    侯友宜上午視察三鶯交流道，並聽取交通局長鍾鳴時說明清明連假的交通疏導及管制措施，鍾鳴時指出，新北市區上午湧現大量車潮，出現車流回堵的地點包括，國3接國5的南北入口、台64及台65接國3、台65接五股國1，以及台65接台61路段。

    侯友宜指出，看到上午的塞車狀況，他擔心今年的清明連假塞車情況，恐怕比農曆春節時還嚴重，下午還會有一波人潮出遊，他指示交通局及各區公所，要視情況增派人力，進行各交通要道及風景區的交通疏導管制，同時以「人潮儀表板」隨時掌握及處置。

    侯友宜說，清明連假天氣好，大批民眾出遊及返鄉掃墓，但高速公路局實施高乘載及匝道儀控時，應注意彈性調整，不能只讓高速公路一路順暢，卻造成匝道回堵市區交通大亂，還有坪林區受到連續假期匝道管制，民眾無法從交流道南下坪林，影響當地民生，他指示交通局一定要與高公局溝通設法解決。

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