噁！米漿喝到蟲還是活的 店家回應卻讓他們傻爆眼

網友在爆料公社發文表示，朋友至連鎖豆漿店用餐，快吃完時朋友從米漿裡面喝到一隻蟲，吐出來之後發現還是活的。（圖擷取自爆料公社）

2021/04/01 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕超噁心！一名網友昨（3/31）日在爆料公社發文，表示自己的朋友在用餐時，從米漿裡吸出一隻活生生的蟲，店家第一時間不但沒有處理還直接笑出來，並稱蟲應該是飛進去的。

網友表示，朋友至連鎖豆漿店用餐，用至尾聲時朋友從米漿裡面喝到一隻蟲，吐出來之後發現還是活的。兩人討論後決定跟店家反應，沒想到店員居然直接笑出來，說怎麼會有蟲就離開。

網友說，店家的反應讓他們很傻眼，由於一直等不到回覆，他們又再反應一次問題，店員才去詢問店長該如何處理。店員之後向他們表示，會賠償他們那餐所吃的金額，並說蟲子「應該是飛進去的啦！」讓他們非常傻眼。最後店家賠了80元就沒有其他回應。

許多網友無法認同該店家的言論，紛紛留言批評「這個真的太噁心了」、「也太噁心了吧~這個會蠕動的我完全不行」、「我看了都快吐了」、「這就沒翅膀是要怎麼飛啦」，但也有網友提出疑問，「你朋友把蟲身上的米漿舔乾淨再吐出來？？」、「感覺不合理耶，為什麼四周圍那麼乾淨？」。認為蟲子很乾淨，不大合理。

發文網友表示，不滿的重點再於第一次的處理態度很不好，居然直接笑出來就不管了，後來還強調是飛進去的，難道像馬陸的蟲「是喝了red bull？」才能飛進密封杯。至於網友的質疑，他表示，因為朋友喝進嘴裡咬了一下感覺有點回彈，怪怪的，才從嘴裡拉出來，所以才沒有飲料的殘跡！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法