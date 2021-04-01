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    新北忠靈祠線上祭拜系統不能用 殯葬處：已上線

    有讀者投訴，新北軍人忠靈祠的線上祭拜系統無法使用，市府殯葬處表示，目前系統已上線。（記者賴筱桐翻攝）

    有讀者投訴，新北軍人忠靈祠的線上祭拜系統無法使用，市府殯葬處表示，目前系統已上線。（記者賴筱桐翻攝）

    2021/04/01 18:19

    ［記者賴筱桐／新北報導］明天起將展開清明節4天連假，今年受疫情影響，新北市政府推廣線上追思，但一名陳姓讀者向本報投訴，樹林軍人忠靈祠線上追思系統無法使用，輸入往生者姓名後，竟顯示查無資料，一問之下才知道網站修復中，他質疑市府「急就章、做半套」。市府殯葬處表示，忠靈祠系統已上線，連假期間將派員監控。

    陳姓讀者說，今年疫情嚴峻，家人不想在清明節期間人擠人前往祭祀，打算使用新北市殯葬管理處線上追思祭拜系統，進入入口網站後，分為納骨塔、環保葬、忠靈祠3個項目，點進去「忠靈祠」後輸入父親姓名，竟顯示查無資料，頁面下方說明功能維護中，預計4月2日啟用。

    陳姓讀者認為，市府不斷推廣線上追思，眼看明天就是清明節連假，網站卻不能使用，且忠靈祠和公立納骨塔並未整合成同一套系統，卻放在同一個入口網站頁面，容易讓人誤解、混淆，如果忠靈祠網站真的來不及做好，也應該提前主動告知，而不是匆促上路卻只「做半套」，浪費民眾時間。

    殯葬處表示，有關「新北市軍人忠靈祠線上祭拜」功能，今年首次納入線上追思系統，目前已能上線使用，但系統還不穩定，造成民眾不便深感抱歉，維護廠商已全力測試，在清明連假期間也會配置專人監控，避免類似狀況再發生。

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