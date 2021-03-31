拍頭、猛力搖晃未滿1歲女嬰致死 越女殺人罪嫌起訴

新北地檢署。（資料照）

2021/03/31 16:05

〔記者王定傳／新北報導〕越南藉麥姓女子去年受朋友之託照顧1名未滿1歲女嬰，但她竟猛力拍打女嬰頭部並激烈搖晃身體，導致女嬰受有硬腦下膜出血、腦部水腫及疑似顱骨骨折傷害，送醫後不治死亡，新北地檢署今日依殺人罪嫌起訴麥女。

檢警調查，去年8月3日，沒有保母資格的麥女，受武姓朋友所託，代為照顧武女未滿1歲的女兒，但去年8月9日上午7時許，麥女竟猛力拍打女嬰頭部並激烈搖晃她的身體，導致女嬰受有硬腦下膜出血、腦部水腫及疑似顱骨骨折傷害。

後來，麥女發現女嬰失去意識，隨即請其女兒撥打救護車送醫，經救治，女嬰仍因腦損傷、敗血性休克併多重器官衰竭，而於同年10月16日上午死亡。

檢方偵辦時，麥女否認有殺人犯意，她辯稱當時因女嬰吐奶，她清洗後返回時，發現女嬰臉色鐵青，才會予以拍頭、搖晃。

但被害者母親指證，女嬰在交給麥女前身體健康、無任何疾病，沒有受過頭部傷害，案發前2天前往麥女住處探視時，女嬰身體並無異狀，另外，社工亦曾於去年7月間探視過女嬰，依社工證詞，被害人當時身體狀況良好。

不僅如此，依醫院鑑定，女嬰傷勢成因應為頭部兩側遭受重擊，或打擊一側時另一側接觸面為堅硬表面，加上劇烈搖晃所致，以電腦斷層的骨折情形來看，其頭部遭受外力甚大，不排除用鈍器敲打或撞擊堅硬表面。

檢方再綜合檢察官相驗屍體證明書、法醫解剖報告暨鑑定書、醫師證詞、醫院診斷證明書等資料，判定麥女涉犯殺人罪嫌重大，今日將她起訴。

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