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    來自梨山的奇蹟球隊！平等國小女籃4強戰1分逆轉勝

    平等國小女籃隊一路落後，始終奮戰不懈，最後以1分逆轉勝。（記者翁聿煌攝）

    平等國小女籃隊一路落後，始終奮戰不懈，最後以1分逆轉勝。（記者翁聿煌攝）

    2021/03/31 15:09

    〔記者翁聿煌／新北報導〕來自台中市梨山原住民部落的平等國小女籃隊，今年參加「全國國民小學籃球錦標賽」打出好成績，在國小女籃6年級乙組4強賽中，全隊包括中年級隊員僅10人全部上場，上半場落後10分，在全隊力拚下，下半場終了時以1分之差逆轉勝，全隊又叫又笑，將於4月1日中午12點半在板橋體育館爭冠。

    平等國小位於台中梨山的泰雅族環山部落，全校39個學童，女生16人，這次參加「全國國小籃球錦標賽」的小六乙組，因為小六女生不足，連小三、小四和小五的女生也上陣湊人數，勉強達到10人成隊，雖然人數少、個頭小，但是每個人都拿出原住民強靭的個性，一上場拚勁十足，打出全校歷年來的最佳績。

    教練何慶隆說，根據賽事規定，如果打小校組，的球員可以在一場球賽內參加三節比賽，但這次平等國小選擇參加實力較強的小六乙組，每個球員只能打第一、三節或第二、四節，平等國小進入4強，在別隊抗議下，必須將腸胃炎、大腿拉傷和腿趾起水泡的3個傷兵也派上場湊齊10人，全員奮戰精神令人感佩。

    平等國小女籃隊上午賽事先取得4強門票，下午1點半再戰台北市興隆國小，因為陣中傷兵及身材弱勢，上半場以20比10落後一半分數，下半場小將們重燃鬥志，積極拚趕，逐漸將比數拉近，最後竟然反以33比32，1分之差翻轉比賽，獲得觀眾熱烈掌聲，全隊將利用今天好好休息，明天中午全力爭冠。

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