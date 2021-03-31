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    首頁　>　新北市

    撕店員名牌嗆「全身愛馬仕」 婦神隱關店遭網轟︰買車第2件6折？

    昨晚傳出有名女子到新北市的某間超商消費，女子疑因買不到第二件6折的商品，竟直接對店員動手，扯下其名牌，除不斷跳針詢問「第二件是什麼？告訴我第二件是什麼？」（圖擷自YouTube）

    昨晚傳出有名女子到新北市的某間超商消費，女子疑因買不到第二件6折的商品，竟直接對店員動手，扯下其名牌，除不斷跳針詢問「第二件是什麼？告訴我第二件是什麼？」（圖擷自YouTube）

    2021/03/31 14:59

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市泰山區昨晚傳出有名婦人與超商店員起衝突，這名婦人不僅強搶女店員名牌，還自稱是董事長全身都是愛馬仕，之後更PO網討拍，反遭網友群起起底圍攻，據指事發後該名婦人不僅緊急關閉臉書，還在《爆料公社》的發文底下向網友求饒，讓網友看傻眼。目前也傳出其經營的二手車行今日也緊急停業，無人接聽電話，且到下午2點也尚未出面到警局作筆錄。

    據悉，一名吳姓女子昨晚到泰山的某間超商想買「第2件6折」的巧克力，過程中因不滿廖姓女店員請她稍等，並表示先幫其他客人結帳再上樓協助拿取，不料吳女竟當場暴怒，不僅開始狂跳針式質問「妳第2件是什麼？」還當場強搶女店員名牌，之後更嗆聲廖女態度不佳，揚言要將拍下的畫面PO網及提告，並嗆女店員自己是董事長、跟消保官還不錯，還稱「沒關係告我啊，我最愛打官司了，我花了一、兩百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差。」

    由於吳女將相關畫面PO網企圖討拍，結果卻遭大批網友洗板砲轟，吳女為此緊急關閉臉書，但其IG也被起底，並遭大批網友留言洗板，紛紛嗆聲「跟妳買車有第2件6折嗎？」除此之外，吳女雖刪除原本的發文，但網友仍持續將備份的內容PO網，並引來大批網友謾罵，沒想到吳女竟還現身留言請網友刪文，並稱自己錯了，目前已報警希望交由司法處理，但網友並不買帳，並持續嗆「為啥要刪除？」、「惡人先告狀好意思哦？」、「這是我們的權力！」

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