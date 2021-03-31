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    首頁　>　新北市

    結合在地小農打造有機品牌 「林口有機村」前進三井賣蔬菜

    林口有機村小農直販所進駐林口三井outlet中央廣場販售有機蔬菜。（記者周湘芸攝）

    林口有機村小農直販所進駐林口三井outlet中央廣場販售有機蔬菜。（記者周湘芸攝）

    2021/03/31 13:38

    ［記者周湘芸／新北報導］新北市林口區公所結合在地小農，打造「林口有機村」品牌，鼓勵小農以有機愛惜土地方式耕種，提升作物產值。林口有機村小農直販所4月3日起至12月31日，每周六、日上午10點半至晚間6點將進駐林口三井outlet中央廣場販售有機蔬菜。

    林口區長藍品畯表示，配合進駐林口三井outlet活動，公所製作有機小農地圖，4月1日起在林口區公所1樓服務台開放領取，數量有限，發完為止，憑地圖摺頁截角在有機村消費滿500元即送香草小盆栽1盆，現場另有開設食農教育課程，相關活動訊息可至林口區公所臉書查詢。

    加入林口有機村的「畦遊季有機農場」業者陳坤峰是台大碩士畢業高材生，放棄高薪從農，雖創始之初受到親友極力反對，仍然堅持返鄉已有6年營運經驗，隨著種植面積逐步擴大，親友已逐漸認可並支持農場理念。

    「詩進農場」場主陳詩進為虔誠佛教徒，看見化學農藥對環境危害，因此堅持用有機理念，認為「人類要吃、蟲子也要吃」，大家和平共存，地球才能永續。「周好小農場」業者周業鑑也分享，種植有機蔬菜，須準備十字花科蔬菜餵養農場的蝴蝶，避免牠們將目標轉移到待收成的蔬菜，影響賣相與收成，宛如與蝶客們搶時間的比賽。

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