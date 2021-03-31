新北八里免費新巴士 轉型市區公車

新北市八里區F125新巴士，將轉型為878市區公車。（交通局提供）

2021/03/31 13:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市八里區F125新巴士將自4月1日起轉型為878區公車，營運車型由原20人座的中型巴士調整為低地板大客車，主要行駛路線為「八里－馬偕醫院」並未更動，希望增加尖峰時段載客量，提升公共運輸服務品質。

交通局長鍾鳴時表示，新北市自2020年起引進市區公車資源投入新巴士服務，針對與市區公車路線重疊率在50%以上、平均每班次載客數20人以上的高乘載路線優先推動轉型；截至目前，總計有28條新巴士轉型市區公車營運，服務滿意度獲得8成5的乘客支持與肯定。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，八里區F125新巴士行駛路線以幹道路段為主，與紅22、878等市區公車路線高度重疊，而且搭乘人數多，月運量超過1萬人。

林詩欽指出，F125經八里區公所與里長等地方意見的溝通，交通局協助媒合市區公車業者經營，F125新巴士將於4月1日起轉型為878區市區公車，車型將從原先的20人座中型巴士調整為低地板大客車，可有效改善尖峰時段車廂擁擠情形，友善長者與行動不便者搭乘。

交通局表示，878區公車採一段票收費，且享有轉乘優惠、1280定期票及敬老愛心卡每月480點免費等優惠措施；交通局將持續檢討新巴士轉型市區公車成效，提升公共運輸服務品質和效能。

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