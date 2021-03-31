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    首頁　>　新北市

    江啟臣的特別行程 到新店為台中平等國小女籃隊加油

    江啟臣（右三）為平等國小女童籃球隊加油。（記者翁聿煌攝）

    江啟臣（右三）為平等國小女童籃球隊加油。（記者翁聿煌攝）

    2021/03/31 13:31

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市正在舉行「2021全國國民小學籃球錦標賽」，今年參賽男女童隊伍達到220隊，盛況空前，國民黨主席江啟臣今天中午在百忙中抽空到新店國民運動中心，為來自台中山區的平等國小女籃隊加油，稱許她們奮戰不懈的精神，球員全員抱病、抱傷上場，拚入小六女乙組前4強。

    平等國小位於台中梨山的泰雅族環山部落，全校36個學童，女生16人，這次參加「全國國小籃球錦標賽」的小六乙組，連小三、小四和小五的女生也湊上人數，勉強達到10人成隊，雖然人數少、個頭小，但是每個人都拿出原住民強靭的個性，一上場拚勁十足，打出全校歷年來的最佳績。

    教練何慶隆說，根據賽事規定，小校組的球員可以在一場球賽內參加三節比賽，但這次平等國小選擇參加實力較強的小六乙組，每個球員只能打第一、三節或第二、四節，平等國小進入4強，在別隊抗議下，必須將腸胃炎、大腿拉傷和腿趾起水泡的3個傷兵也派上場湊齊10人，全員奮戰精神令人感佩。

    大會主席劉哲彰說，這次賽事主辦單位全力補助位於偏鄉和離島的國小食宿，讓他們也能派隊參加，好多小朋友第一次上台北，有人第一次搭捷運，開心地在臉書上分享，希望大家能在這次球賽以球會友，打出最佳成績。

    小朋友雖然腸胃炎吃藥，但為了團體榮譽，仍然上場力拚。（記者翁聿煌攝）

    小朋友雖然腸胃炎吃藥，但為了團體榮譽，仍然上場力拚。（記者翁聿煌攝）

    劉哲彰（中）為平等國小球隊爭4強加油打氣。（記者翁聿煌攝）

    劉哲彰（中）為平等國小球隊爭4強加油打氣。（記者翁聿煌攝）

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