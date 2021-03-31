訓犬學校收住宿、寵物美容店賣狗 最高罰300萬元

動保處查獲位於民宅內的違法寵物寄養業者。（圖由新北市動保處提供）

2021/03/31 13:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市動保處表示，近來頻傳非法買賣及寄養犬貓案件，像是有飼主在民宅經營犬貓買賣、訓犬學校、美容業者私自販售犬隻，動保處表示，若未申請「特定寵物業許可證」在網路上販賣犬貓，公開以網路留言、網頁等廣告方式販售，或私下繁殖犬貓且販售收取金錢，就是違法行為，將處以最高300萬元罰鍰。

動保處表示，民眾自家所飼養的犬貓，若透過網路等方式公開刊登販售，也屬違法行為，非法買賣及寄養犬貓案件違反動物保護法第22條第1項規定無特定寵物業許可證經營特定寵物買賣及寄養，依據動保法第25-2條，可處以10萬元至300萬罰鍰，並勒令停止非法買賣、寄養。

動保處指出，近日違法案件包括1件非法賣貓案發生在板橋區的民宅，飼主自家飼養許多品種貓，再透過line通訊軟體與買家相約至家中交易；另有1件非法賣狗案發生在永和區的寵物美容店家，該美容業者未申請特定寵物業許可證，即私自販售犬隻收取金錢；還有1件新店區的一間訓犬學校，該業者藉由經營訓犬收取住宿費，但未合法取得特定寵物業許可證，都遭處以10萬元罰鍰及勒令停止經營住宿。

動保處表示，民眾欲購買犬貓前、尋找犬貓旅館前，可先上網查詢是否為合法店家（合法寵物業者名單），並參考新北市特定寵物業評鑑優良店家網頁，確保權益。

動保處表示，民眾勿選擇非法貓咪旅館。（圖由新北市動保處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法