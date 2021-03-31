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    流感疫苗不良反應？ 新北衛局女技佐稱不適 請假長達5個多月

    新北市政府衛生局。（資料照）

    新北市政府衛生局。（資料照）

    2021/03/31 12:59

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府衛生局一名約29歲朱姓女技佐去年10月間接種流感疫苗，2天後稱「打疫苗導致身體不適」請假住院，不久後出院，但繼續請假，已5個多月未上班，薪水照領。新北市政府衛生局回應，已協助通報疫苗不良反應，由中央核判，其延長病假也依相關規定核給。

    被爆「住院」期間在外遊蕩

    據投訴人指出，由於朱姓女技佐「住院」期間即多次被同事目擊在外遊蕩、出遊，而她見狀後竟拔腿狂奔，因此遭議論，她出院後繼續請假是為準備今年7月的高考。據考試院、新北衛生局公開資訊，她前年底考上普考後分發至新北市衛生局，業務範圍是公文及陳情管考。

    投訴人表示，朱姓女技佐因工作態度不佳，同事多有微詞，未料她去年打完疫苗請假後，乾脆不再上班，請完病假、事假及休假後，由於疫苗不良事件認定仍未出爐、健康檢查也無異狀，她接著至其他醫院請到診斷證明，開始請延長病假。

    衛生局︰延長病假為其他因素不便透露

    衛生局回應，該員工去年自費接種流感疫苗後，隔2天表示因不良反應需請假，同仁立即幫她通報，全案也進入疫苗不良反應事件因應程序，並協助她申請預防接種受害救濟，結果將由中央判定，不過，她相關症狀已緩解、很快出院返家休養，至於後續繼續請延長病假，則是因其他因素，但診斷證明涉及個人隱私，不便透露。

    至於朱姓女技佐請假5個多月照領薪水、年終獎金累計約20餘萬，衛生局回應，一切依規定辦理。

    記者曾透過社群媒體向朱姓女技佐查證請長假原因，但未能獲她回應。

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