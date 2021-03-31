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    新北醫護接種AZ疫苗比率低 侯友宜：鼓勵施打

    新北市接種AZ疫苗比率偏低，市長侯友宜鼓勵醫護人員踴躍施打。（記者賴筱桐攝）

    新北市接種AZ疫苗比率偏低，市長侯友宜鼓勵醫護人員踴躍施打。（記者賴筱桐攝）

    2021/03/31 11:21

    ［記者賴筱桐／新北報導］武漢肺炎AZ疫苗開打以來，新北市累計接種1192人，市長侯友宜表示，目前接種人數占全市2萬269名醫護人員比率僅5.9%，施打率偏低，希望鼓勵第一線醫護人員踴躍施打，支持中央政策。

    衛生局長陳潤秋今天在防疫會議指出，雖然國外開始施打疫苗，但是多個國家疫情迅速回升，確診人數比前一週大幅增加，國內仍應落實防疫新生活。新北市疫苗接種情形截至昨天下午5點半，共有1192人接種，占原本登記人數4929人的24.2%，其中有1例過敏，2件非嚴重不良反應，均已康復。

    侯友宜受訪表示，AZ疫苗從開打以來，新北市第一線醫護人員施打率僅有5%左右，成效並沒有那麼好，他鼓勵醫護人員施打，保護自己也保護別人，剛開始大家也許信心不足，但是施打率越高，除了強化自身免疫力，群體保護力也越好，希望大家一起努力防疫。

    侯友宜指出，全球疫情上升，從美國、巴西、印度到菲律賓，第三波疫情來勢洶洶，台灣不可能自絕於全球疫情之外，雖然目前台灣只有境外移入個案，疫情相對穩定，但接下來清明節連續4天假期，民眾返鄉祭祖、掃墓，也會進行國內旅遊，帶來相對人潮，他要求區公所在各觀光休閒景點做好防疫及交通疏導措施，防疫意識不能輕忽，落實戴口罩、勤洗手、量體溫、保持環境衛生。

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