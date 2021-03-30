9歲因火車意外截肢 何欣茹成輪椅舞蹈家、熱愛潛水

透過職務再設計提供電動輪椅，何欣茹可在辦公區域可自由移動。（新北市勞工局提供）

2021/03/30 15:45

〔記者陳心瑜／新北報導〕曾獲世界輪椅舞蹈大賽冠軍、54歲的何欣茹，換下華麗舞衣後，平時在台灣電力公司台北南區營業處服務，雖然她服務熱心又有活力，旁人走近才會發覺她穿戴義肢，但移行、長時間坐輪椅，仍令她身體不適，所幸經三重區身障職業重建中心幾年前與勞工局職務再設計團隊評估，加裝減壓坐墊、增置專屬電動輪椅，讓她更有自信地投入工作。

何欣茹說，電輪輔具的確提升她工作的便利性，提高了工作效率，希望以她的經歷，能鼓勵更多身障朋友利用勞工局的職務再設計，讓自己在職場上更加得心應手。

新北市政府勞工局表示，何欣茹就讀小學時是「飛毛腿」，曾拿下全校田徑冠軍，但9歲時意外遭火車拖行，治療過程數度與死神搏鬥，最後雙腳截肢保命，但田徑生涯被迫中斷，求學過程很不快樂，她從景美女中畢業後不願再升學，所幸後來遇到先天肢障的老公，他熱愛運動、開朗的性格讓她逐漸改變，一家人更組了「3+2舞蹈團」共舞。

勞工局表示，何欣茹26歲考進台電公司，主管考量她行動不便，便安排她電腦文書工作，座位也在入口處，但她仍因長時間坐姿、移動不便而有許多病痛，公司因此三重區身障職業重建中心求助，勞工局「職務再設計團隊」為她加裝減壓坐墊、辦公室門口增置一台專屬電動輪椅，排除她工作上不必要的障礙，她更曾獲台電產業工會推薦獲頒新北市模範勞工殊榮，激勵了許多相同處境的身障者。

勞工局表示，由於輔具可能無法隨著身障者身體狀況調整，因此多年後若仍有需求，仍可再持續提出申請。

勞工局表示，勞工局「職務再設計團隊」受理身心障礙者案件後，會至身障者工作職場評估環境，找出身障者工作過程中人體工學與不適原因，為他們「職務再設計」，包括內容包括職務規劃、工作環境改善與輔具調整，除了補助個人輔具，也包括打造無障礙廁所或無障礙坡道等。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市每年提供職務再設計服務，提供工作地在新北市的勞工或雇主皆可申請，並更提供每年每案最高10萬元補助，過去每年平均服務130案。相關資訊可洽新北市勞工局（02）2967-5408。

何欣茹參加媽祖繞境時，在苗栗海邊運動。（新北勞工局提供）

何欣茹工作之餘熱愛戶外活動，更曾挑戰深潛。（何欣茹提供）

透過職務再設計提供電動輪椅，欣茹可在辦公區域可自由移動。（新北勞工局提供）

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