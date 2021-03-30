東北角四區掃墓交通疏導計畫出爐 警籲配合指示避免塞車

瑞芳警分局因應清明連假，制定出瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地區的交通管制計畫。（記者吳昇儒翻攝）

2021/03/30 15:22

〔記者吳昇儒／新北報導〕長達4天的清明連假即將來臨，各地重點掃墓區恐湧入大量返鄉祭祖車潮。位於東北角重點掃墓區域的瑞芳警分局近日針對轄內行政區瑞芳、貢寮、雙溪、平溪等4大公墓區規劃交通疏導措施，在清明連假首日視車流情況彈性分階段實施，籲請駕駛人特別注意警廣，掌握最新交通動態，以免塞在車潮當中。

瑞芳警分局表示，警方將於較大型的公墓設置管制點，一旦停車空間已滿，將會進行交通管制，控管開放車輛；另於清明節當天，會特別管制「汽車」進出，為方便民眾，機車不納入管制範圍，呼籲駕駛特別注意。

瑞芳區部分，將於第一公墓入口處龍潭橋設管制點，而為了民眾停車需求，也開放逢甲路九姓王公廟至第一公墓入口處往基隆方向單邊停車。

另於台2丁線瑞芳方向7至7.5公里處、及102線隔頂至福山宮往雙溪方向都開放單邊停車，福山宮廣場、九份消防隊前廣場也分別能停放25輛、20輛車。

貢寮區部份，則於第九、第十一、第十二公墓在4月4日、5日上午7點至中午13點啟動交通管制，針對雙玉里新社橋入口處、台2線98公里處第九公墓入口、馬崗街往三貂角燈塔交叉路口，台2丙線通往第九公墓處加強疏導。

警方特別提醒，第九公墓慈仁宮廣場約可停放40輛車，當地吳前鄉長宅前廣場約可停放20輛車；新社橋入口處周邊開放單邊停車，台2線往宜蘭方向98公里處龍門大橋至台塑加油站也開放單邊停車，約可停放60輛車，台2丙線墓區周邊開放單線停車，約可停放50輛車。

此外，第十公墓安義塔前廣場、第十一、第十二公墓三貂角燈塔廣場可分別停放10輛、50輛車，駕駛人可善加利用。

雙溪區部分，頂坪、柑腳公墓，警方將在「太平路」執行交通疏導，「惠美小吃」往「雙溪公園」車輛管制禁止進入，基福公路、中正隧道、柑腳公墓也將實施兩端周邊交通疏導。駕駛人可將車輛停放雙溪懷恩堂納骨塔廣場，約可停放21輛，或停在頂坪公墓入口處102線至雙溪自強隧道口雙邊順序停放。

平溪區部分，第一公墓納骨堂，警方將在4月4、5日，針對承善橋往納骨堂路口實施交通管制，交管時間自上午7點至下午3點止，視交通狀況在台2線、台2丁線實施幹道分流導引。駕駛人可將車輛停放在第一公墓納骨堂停車場，該處可停放30輛，平溪區平新農路沿線也將開放單邊停車。

瑞芳警分局交通組長黃啓峯表示，由於墓區道路狹隘，為避免民眾車輛違停造成回堵，將嚴格取締各重要路段及墓園道路間違規停車；提醒民眾，出發前可收聽警廣，或多加利用國道或快速道路CMS標誌系統了解最新路況；屆時區公所也將在各區公墓入口處、道路周邊設置臨時動線指引牌，隨時更新資訊，籲請民眾配合指示行車。

瑞芳警分局因應清明連假，制定出瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等地區的交通管制計畫。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法