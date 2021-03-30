新北指交通部停區間測速致肇事率上升 交通部：可進行設備驗證

新北市指區間測速停用肇事率上升要中央盡速提配套，交通部表示，可循公總模式進行驗證。（資料照）

2021/03/30 14:47

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區間測速停用肇事率上升 侯友宜喊話中央提配套

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕區間測速日前遭爆料相關設備是採用中國製產品，引發交通部長林佳龍不滿，今年1月下旬要求須證明設備產地非中國、無不當資訊收集或傳輸功能才能重新上架。交通部表示，目前公路總局於台61線西濱快速公路所補助建置的設備，已依據台灣資通產業標準協會驗證標準進行驗當中，建議各縣市政府可參考公總模式進行設備驗證。

今日新北市政府舉辦道安會報時，說明區間測速執法的路段在停用後，肇事率與違規件均數大幅上升，但中央尚未公布正式驗證程序，新北市長侯友宜也向中央喊話，盼盡快提出配套措施，畢竟民眾的安全不能等待。

交通部表示，目前台灣資通產業標準協會已有9家機構具備檢驗能量，可協助進行設備驗證，確保設備不會有不當收集、傳輸資料；包含財團法人電信技術中心、安華聯網科技公司、台灣商品檢測驗政中心、勤業眾信聯合會計師事務所、行動檢測服務公司、中華電信公司電信研究院、資誠企業管理顧問公司、數聯資安公司、台灣德國萊因技術監護顧問公司等。

目前公路總局於西濱快補助建設的區間測速設備，已在進行設備資安驗證程序，交通部表示，目前已將公總進行檢驗模式上簽，後續待部長林佳龍核定後，就會正式發公文給各縣市政府；在收到公文以前，縣市政府也可自行依據台灣資通產業標準協會驗證標準，擇一家經TAF驗證實驗室進行設備檢測，確保無不明IP傳送或防機敏資料遭竊功能。

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