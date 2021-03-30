為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    警察A走詐騙車手30萬元 三峽分局前偵查佐判刑6年定讞

    三峽警分局偵查隊前偵查佐梁俊源。（資料照）

    三峽警分局偵查隊前偵查佐梁俊源。（資料照）

    2021/03/30 11:10

    〔記者張文川／台北報導〕新北市三峽警分局偵查隊前偵查佐梁俊源，2014年4月至桃園逮捕詐騙集團李姓車手後，趁機A走李的30萬元贓款，一審桃園地院、二審高等法院皆依貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」，將梁判刑6年、褫奪公權1年6月，最高法院今駁回上訴定讞，梁確定須入獄。

    判決指出，李姓詐騙車手於2014年4月19日，帶著裝有114萬6000元現金的黑色公事包外出至桃園訪友，席間拿出現金向在場眾人炫耀，並透露稍後還要再去某超商領錢，梁妻的堂弟剛好在場，覬覦李的不義之財，私下偷偷聯絡梁俊源合謀，欲利用逮捕李男的機會，A走李男的錢。

    梁俊源接獲通知後，就趕往桃園市觀音區環中路跟監埋伏李男，待李進入便利商店操作ATM提領詐騙款項，梁就現身表明警察身分逮人，當場扣得李提領的2萬元現金和銀聯卡。

    梁俊源押著李男就近送到大園分局新坡派出所上銬管束，連同2萬元、卡片交給聞訊趕赴現場支援的2名三峽員警，李男坐警車押解返所，梁男獨自開自己的賓士車，黑色公事包放在梁車上，梁趁機摸走30萬元佔為己有，到達三峽分局後才將公事包和餘款交給支援員警，隨即閃離現場。

    員警當著李男的面清點，發現只有84萬6000元，短少了整整30萬元，李男連忙反映「怎麼少了30萬」。桃園地院法官審結李男的詐欺案後，發現贓款金額兜不攏，函請桃園地檢署追查是否有員警涉及不法，檢方循線查出竟是梁男居間趁機A錢，將梁男起訴。

    歷審判決皆認定，梁俊源明知公事包內的全部款項都應扣押作為證據，卻趁機私吞其中30萬元現金，判刑6年定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    A走車手卅萬元現金 偵查佐梁俊源判刑六年
    2019/06/06 19:37

    A走車手卅萬元現金 偵查佐梁俊源判刑六年
    妻舅線報抓車手 警涉嫌A走30萬元詐騙贓款
    2015/08/13 13:35

    妻舅線報抓車手 警涉嫌A走30萬元詐騙贓款

    Open Studio數位影音新勢力

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    新北市今日熱門
    受不了！他老是凌晨放煙火驚醒鄰居 新店警苦惱：罰不怕！
    2021/03/23 11:32

    受不了！他老是凌晨放煙火驚醒鄰居 新店警苦惱：罰不怕！

    助新北新住民學華語 國際扶輪捐全球獎助金200萬元
    2021/03/23 11:58

    助新北新住民學華語 國際扶輪捐全球獎助金200萬元

    民怨新北垃圾處理費上漲 環保局：商業機制
    2021/03/23 12:40

    民怨新北垃圾處理費上漲 環保局：商業機制

    2021智慧城市展 新北動保處推智能認養
    2021/03/23 12:35

    2021智慧城市展 新北動保處推智能認養 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播