警察A走詐騙車手30萬元 三峽分局前偵查佐判刑6年定讞

三峽警分局偵查隊前偵查佐梁俊源。（資料照）

2021/03/30 11:10

〔記者張文川／台北報導〕新北市三峽警分局偵查隊前偵查佐梁俊源，2014年4月至桃園逮捕詐騙集團李姓車手後，趁機A走李的30萬元贓款，一審桃園地院、二審高等法院皆依貪污治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」，將梁判刑6年、褫奪公權1年6月，最高法院今駁回上訴定讞，梁確定須入獄。

判決指出，李姓詐騙車手於2014年4月19日，帶著裝有114萬6000元現金的黑色公事包外出至桃園訪友，席間拿出現金向在場眾人炫耀，並透露稍後還要再去某超商領錢，梁妻的堂弟剛好在場，覬覦李的不義之財，私下偷偷聯絡梁俊源合謀，欲利用逮捕李男的機會，A走李男的錢。

梁俊源接獲通知後，就趕往桃園市觀音區環中路跟監埋伏李男，待李進入便利商店操作ATM提領詐騙款項，梁就現身表明警察身分逮人，當場扣得李提領的2萬元現金和銀聯卡。

梁俊源押著李男就近送到大園分局新坡派出所上銬管束，連同2萬元、卡片交給聞訊趕赴現場支援的2名三峽員警，李男坐警車押解返所，梁男獨自開自己的賓士車，黑色公事包放在梁車上，梁趁機摸走30萬元佔為己有，到達三峽分局後才將公事包和餘款交給支援員警，隨即閃離現場。

員警當著李男的面清點，發現只有84萬6000元，短少了整整30萬元，李男連忙反映「怎麼少了30萬」。桃園地院法官審結李男的詐欺案後，發現贓款金額兜不攏，函請桃園地檢署追查是否有員警涉及不法，檢方循線查出竟是梁男居間趁機A錢，將梁男起訴。

歷審判決皆認定，梁俊源明知公事包內的全部款項都應扣押作為證據，卻趁機私吞其中30萬元現金，判刑6年定讞。

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