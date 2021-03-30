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    同遭網友罵… 挺韓議員要求百萬道歉聲明 綠營議員選擇原諒撤告

    民進黨新北市議員張錦豪也曾被網友留言辱罵，為讓網友知道不能濫用言論自由，便到汐止警分局提告，事後無條件撤回告訴，選擇原諒（記者吳昇儒翻攝）

    民進黨新北市議員張錦豪也曾被網友留言辱罵，為讓網友知道不能濫用言論自由，便到汐止警分局提告，事後無條件撤回告訴，選擇原諒（記者吳昇儒翻攝）

    2021/03/30 08:53

    〔記者吳昇儒、俞肇福／新北報導〕國民黨高雄市議員邱于軒不滿吳姓網友在臉書社團內貼文留言，稱自己是「垃圾議員」，對網友提告，刑事部分獲不起訴處分。邱改民事求償，獲法官判賠1元，吳男還得在4大報登道歉聲明。同樣被網友拿「生殖器」謾罵的民進黨新北市議員張錦豪，卻選擇在開庭後，原諒網友撤回告訴，只希望網友記取教訓，別濫用言論自由。

    吳姓網友因在臉書粉專「打馬悍將粉絲團」貼文下方留言稱「垃圾議員」，被邱于軒控告妨害名譽，日前高雄地檢署予以不起訴處分；邱議員改提民事訴訟求償1元，並要求在4大報登道歉聲明，費用可能高達百萬元，高雄地院近期判決邱議員勝訴，全案仍可上訴。

    反觀民進黨籍的新北市議員張錦豪，日前也在臉書社團「汐止集團」內遭網友惡意攻擊留言「窄到跟議員XX（男性生殖器）一樣小的機車道，你覺得截彎取直有用嗎？…」、「腦殘政客」等語，張議員為了抑止歪風，分別對兩名網友提出告訴。

    其中一名網友接到警方調查通知後，主動到議員的臉書粉專私訊道歉，並在第一次開庭時頻頻向議員表達歉意；另一名網友僅留言說抱歉後，就不予聯繫。

    張錦豪在第一次開庭後，覺得兩名網友都應該知道不能濫用言論自由後，當庭撤回告訴，選擇原諒二人近期也收到不起訴處分書。

    張錦豪聽聞邱議員求償勝訴判決後表示：「人家要花百萬登報道歉！而我什麼都沒要求，直接撤告，讓網友開庭時學到教訓就好」。

    民進黨新北市議員張錦豪也曾被網友留言辱罵，為讓網友知道不能濫用言論自由，便到汐止警分局提告，事後無條件撤回告訴，選擇原諒（記者吳昇儒翻攝）

    民進黨新北市議員張錦豪也曾被網友留言辱罵，為讓網友知道不能濫用言論自由，便到汐止警分局提告，事後無條件撤回告訴，選擇原諒（記者吳昇儒翻攝）

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