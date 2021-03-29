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    性交易被人妻求償指「妓女」 小姐：「我稱呼自己是性工作者」

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/03/29 12:42

    〔記者王定傳／新北報導〕劉姓女子去年在丈夫林男手機中發現他在外嫖妓，提訴指性交易對象程女是「援交妓女」，性關係複雜，不僅侵害她的配偶權，亦可能害她染性病，求償30萬；程女則說不知林男已婚，並強調：「不是每次都有性行為，我有時會扮演傾聽者…我稱呼自己是性工作者，與客人交易絕對會帶套，我們也要保護自己」；新北地院法官則認為劉女舉證不足，判決敗訴。

    劉女提訴指出，去年8月，她非常震驚地發現丈夫竟然在色情網站認識「援交妓女」程女，2人互傳愛心和抱抱、飛吻等貼圖，還相約到旅館開房間，進行所謂的「完美性愛與談心」，性交易時間約1年多，嚴重破壞她的婚姻。

    劉女認為，程女性關係非常複雜，極有可能害她感染性病，例如：AIDS、梅毒等，這些疾病都有空窗期，這令她精神極度惶恐不安、身心痛苦異常、婚姻變質，每日渾渾噩噩，要求對方賠償侵害配偶權及陷於可能遭傳染疾病恐懼的精神損失共30萬元。

    程女無奈說，她確實有跟林男進行性交易，但根本不知對方全名及是否已婚，亦否認有傳染性病等情形，她並強調：「不是每次都有性行為，我有時也會扮演傾聽者，對方稱我為妓女，但我是稱呼自己為性工作者，我與客人性交易時絕對會戴保險套，我們也要保護自己，不是有人約，我們就會答應」。

    程女並說：「我還是希望劉女婚姻保持幸福，我不希望因為這件事破壞對方的婚姻，我與林男終究只是金錢交易」。

    但劉女又質疑說：「保險套不是萬能，有些部分還是會接觸到，我有問過醫生，有些空窗期是好幾年，不能確定有沒有得到，且性工作者在台灣並不合法，有侵害配偶權」。

    法官則認為，劉女無法證明程女知悉林男已婚，且程女是因有金錢財物對價才會提供性服務，她主觀認知是在交換金錢財物，而非侵害性交易對象配偶的婚姻，另外，劉女也沒有舉證證明林男因程女而感染性病，以及她本身有遭感染情形，判決敗訴，可上訴。

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