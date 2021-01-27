民眾抱怨新店客運司機服態度不佳 總經理：雙方有誤會

民眾投訴在新店十四份站候車，司機服務態度不佳。圖中非當事客運班次。（記者翁聿煌攝）

2021/01/27 14:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區黃姓民眾22日晚間在安和路十四份站等候搭乘新店客運935公車，但她認為司機有意過站不停，經她走上馬路攔車才向前停靠，乘客指責高姓司機服務態度不佳，雙方在車上洐生口角，警方獲報到場處理排解，新店客運總經理來雲傑表示，經公司調閱錄影畫面，情況與乘客描述狀況有出入，公司會再深入了解處理。

黃姓民眾投訴，她於22日晚上8點在新店安和路十四份站牌，等候往中和方向的935公車，但她站在站牌舉手，司機似乎無意停車，她只好站到路上招手，司機才停在站牌前方，她跑向前上車，她上車後與高姓司機理論，生氣告訴對方，「不想當司機就不要做，何必這麼不甘願不載客」。

雙方起爭執，高姓司機打電話要警察到場處理，黃姓民眾氣憤表示，高姓司機告訴警察是她在車上無理取鬧，但是她從網路上查知，高姓司機服務態度不佳，去年就曾與乘客發生糾紛被懲處，到現在還是沒有改善。

來雲傑說，公司在事發後調閱錄影內容，發現十四份站的公車停車區較大，所以高姓司機停靠位置較前面，讓黃姓乘客多走幾步路，但雙方有誤會，引發爭執，司機才召請警方到場處理，公司會再深入了解事情原委，並且加強輔導司機的服務態度。

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