運動中心要求「綁晶片卡」引個資疑慮 體育處：單一場館E化政策

新北市板橋國民運動中心為推動場館E化，實施刷卡點名。（記者周湘芸攝）

2021/01/27 13:02

［記者周湘芸／新北報導］新北市板橋國民運動中心為推動場館E化，實施刷卡點名、線上報名課程。有報名課程的學員指出，近日收到通知被要求至場館櫃台綁定可感應的晶片卡，如悠遊卡、信用卡等，擔心有個資外洩疑慮。體育處表示，此為單一場館推行電子化政策，卡片未綁定民眾個資，場館後續會視推廣情況調整作法。

有民眾表示，板橋國民運動中心為實施刷卡點名，要求報名課程學員攜帶含晶片的卡片綁定身分，且限定可平面感應的晶片卡，如健保卡等插卡式感應則無法綁定。民眾質疑，目前課程中仍同步使用紙本點名，無法理解半強制學生綁定特定晶片卡的用意為何？另也擔心使用信用卡綁定有個資外洩疑慮。

板橋國民運動中心櫃台人員表示，此政策為方便學員刷卡點名、線上報名課程等，目前仍在試行階段，因此同步實施紙本點名。

體育處說明，板橋運動中心為推行場館E化，1月15日起試行課程線上點名，學員可用各種晶片卡刷卡報到，目的是簡化人工點名程序，但同步也維持紙本點名，刷卡跟紙本可擇一報到即可，推廣階段沒有強制要求全面刷卡，後續會視情況調整作法。

體育處表示，新北市各國民運動中心為個別委外廠商經營，推動場館E化為板橋國民運動中心單一管理辦法，非所有運動中心全面性推動，也非因應防疫必要措施。

有民眾收到通知，被要求至場館櫃台綁定晶片卡。（民眾提供）

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