館長公開懸賞3000萬求正義之士 新北警局長深夜上門拜訪

館長陳之漢語出驚人懸賞3000萬尋正義之士，新北市警局長黃宗仁獲報於昨晚親自拜訪館長進行溝通。（記者徐聖倫翻攝）

2021/01/27 13:06

〔記者徐聖倫／新北報導〕「館長」陳之漢昨直播又語出驚人，他在直播中表示自己收到江湖風聲，對他開槍的同一批人馬近日又要給他死，故公開懸賞3000萬徵求正義之士，倘若發生不幸要為他復仇。新北市政府警察局昨晚做出反應，由局長黃宗仁領著林口警分局長陳保安、刑警大隊長黃壬聰前往拜訪，今上午公開承諾將細查。

據了解，去年8月28日館長於林口街頭當街遭槍擊，負傷的館長當下立刻開起直播，槍手大街開槍也造成新北市人心惶惶。新北市刑大成立專案小組，高度懷疑竹聯幫和堂寶和會為幕後黑手，去年下旬對其展開2波掃蕩，將前會長邵柏傑、現任會長林修伯、核心幹部梁智勝等人檢肅到案，但現仍未查出與館長案的確切關聯性。

警方表示，館長所在地轄區林口警分局、新北市刑大等單位，在案發後長期派員駐守館長新北市多處健身場館，而昨晚間館長語出驚人，透過直播對外放話稱懸賞3000萬尋求「正義之士」，還掛保證錢一定收得到，市警局長黃宗仁獲報也領軍前往了解，並與館長進行溝通，表示這樣的發言恐讓粉絲們失序。

對於黃宗仁領著旗下大隊長、分局長等人的來訪，館長在官方臉書「飆悍」PO出他與黃宗仁合照，PO文中則說道感謝新北市警局各級長官來關心他的傷勢與案情，也對黃宗仁等人深夜來訪說聲辛苦了。

新北市刑大大隊長黃壬聰今上午受訪表示，針對所有幫派不法活動情資，新北市刑大皆十分重視，也將積極查證消息來源及真實性，若查不法，必全力偵辦，並向上溯源為首者及追查幕後涉及之幫派組織。

新北市刑大大隊長黃壬聰承諾，任何在新北市的幫派不法活動皆將細查，絕不寬貸。（記者徐聖倫翻攝）

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