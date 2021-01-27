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    首頁　>　新北市

    質疑不缺電為何不拆中火除役機組 江啟臣批蔡其昌打假球

    國民黨主席江啟臣今天至三重先嗇宮參加關懷獨居長者活動。（記者陳心瑜攝）

    國民黨主席江啟臣今天至三重先嗇宮參加關懷獨居長者活動。（記者陳心瑜攝）

    2021/01/27 13:03

    〔記者陳心瑜／新北報導〕立法院副院長蔡其昌昨偕中部民進黨立委提出「2035中火燃煤全部除役」主決議，引發藍綠交鋒，國民黨主席江啟臣認為「除役不拆除是打假球」，今天更回擊說「既然蔡總統都說不缺電，那為何除役機組要備用而不拆除？」

    選區也在台中的江啟臣表示，中部人都很了解，這已不是新議題，很多資料都顯示，只要減煤、除煤，就能改善空污，而在沒有缺電的情況下若要興建燃氣電廠，就應該拆除除役的燃煤機組。

    江啟臣說，蔡總統也說沒有缺電的問題，當新建2部燃氣機組發電量已經大於除役的4部燃煤機組，拆除並不影響供電，所以，蔡其昌說要備用，「代表供電有問題」，那以前除役的機組是否也都要備用？

    他說，若台電照顧人民的肺部、改善空污，就要拿出誠意，興建燃氣就要同步除煤，這是國際的趨勢，台灣已經落後，他並反問，難道一定要把這麼舊的燃煤機組操到40年，才要除役嗎？要等到更多人因為空污、肺癌、肺腺癌等等離我們而去，才甘心嗎？

    江啟臣說，空污的影響，肺都會告訴你、身體也會告訴你，這樣的空氣民眾不要，他不反對用燃氣來改善發電還有空氣品質，雖然說燃氣還是有污染，但是至少比現在使用亞煙煤的舊燃煤電廠來得好，這樣的要求其實是很卑微的，若蔡副院長如果真的照顧中部人的肺、照顧台中的話，應該要贊成現在台中市府「燃氣進、燃煤退」的決定。

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