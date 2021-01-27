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    把11歲子丟派出所嗆「不安置就殺他」 母未故意遺棄判無罪

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/01/27 12:59

    〔記者王定傳／新北報導〕2013年間楊姓女子被控把11歲兒子帶到桃園市政府警察局龜山分局迴龍派出所，揚言「若不安置小孩，就要殺他或自殺」，隨後便獨自離開派出所，被依遺棄罪嫌起訴；但新北地院合議庭認為，楊女主觀上並無遺棄故意，且其子尚有家防中心養育、保護，生命並不發生危險，判楊女無罪，可上訴。

    檢警調查，楊女從當日開始，未再給付扶養費及其他任何費用，也從未出面再見兒子，因警局聯繫桃園市政府緊急安置，小孩才免於災難，其子去年間提告，楊女落網後否認有遺棄犯意，檢方不採信認為她所為已涉犯遺棄罪嫌將她起訴。

    法院審理時，楊女辯稱，因為兒子一直逃家，在迴龍派出所表示不願意和她回家，且她當時罹患嚴重精神疾病，已無自行照料自己和兒子生活能力，會做出其原本不想做的事情，例如自殺，她知道有社工這些資源，可以好好照顧兒子，才請員警聯繫社工要求安置，沒有遺棄之意。

    楊女還說，她當時有等待社工到場，確定要安置後，才離開派出所，之後有支付過兒子的配戴眼鏡或衣服等費用，亦有想要聯繫兒子，但社工認為她不適合和兒子見面，所以不讓2人聯繫。

    合議庭調查，楊女因兒子屢次逃家而帶他到派出所要求家防中心安置，其子亦表示不想跟母親返家，社工評估2人相處緊張、楊女情緒高漲等精神狀態，且楊女親友支持系統不佳等情形後，認楊女之子安全堪慮，且有住所安全需求，決定緊急安置，而楊女則是確定、知悉其子會被安置後才離開。

    合議庭認為，楊女自離開派出所之際，桃園家防中心依兒童及少年福利與權益保障法規定，對楊女之子緊急安置處置，楊女雖不履行對兒子的扶助、養育及保護義務，事實上尚有家防中心依法對楊女為扶助、養育或保護，對於其子生命並不發生危險，楊女所為與遺棄罪構成要件不符。

    合議庭並指出，楊女當時確因照顧教養問題致其所罹重度憂鬱症及恐慌症發病，另外，她確實有試圖申請與其子會面，但都被兒子拒絕，故其所辯非屬無據。

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