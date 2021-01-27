武漢肺炎疫苗可做兩岸潤滑劑？馬：但台灣不接受

前總統馬英九。（記者陳心瑜攝）

2021/01/27 12:10

〔記者陳心瑜／新北報導〕前總統馬英九今天至新北市三重先嗇宮參加關懷獨居長者活動，被問及是否認為中國的武漢肺炎疫苗能作為兩岸的潤滑劑，馬英九說，如果台灣能夠接受，「那當然是啊」，但台灣並不接受。

至於美國總統拜登上任後，是否牽動兩岸關係變化？馬英九回應，關鍵並不在於拜登，而且拜登跟川普不一樣，拜登不會像川普把台灣「放在他的戰車外面」，拜登會希望台灣跟中國進行有意義的對話。

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