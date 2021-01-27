樹林農會理事長控告偽造文書 廖本煙：將反控誣告

新北市樹林區農會理事長王俊堯今日赴新北地檢署，按鈴控告準備參選農會理、監事的前立委廖本煙，涉嫌偽造文書。（記者王定傳攝）

2021/01/27 11:55

〔記者王定傳／新北報導〕新北市樹林區農會理事長王俊堯今赴新北地檢署，按鈴控告準備參選農會理、監事的前立委廖本煙，涉嫌偽造合作金庫的證明書，以此證明自身並非主債務人，而是連帶保證人，有資格參選理監事選舉；對此，廖本煙反駁，該證明書確實是合作金庫所發，將對王俊堯提出誣告告訴。

王俊堯發出的聲明稿指出，依農業法規定，農會會員有在農會或其他金融機構借款有一年以上延滯本金返還或利息繳內記錄等情形，不得登記為農會理、監事候選人；已登記者，應予以撤銷或廢止，其已當選者，亦同。

王俊堯指出，農會依農會法規定，嚴格審查理、監事參選人所提供財團法人金融聯合徵信中心的歷史債信資料，因第一次審查廖本煙個人信用聯徵異常，廖本煙隨即提供合作金庫（土城分行）的證明書，上面記載廖本煙是「得元捲門材料有限公司及韋宏鋼鐵工業有限公司」的連帶保證人非主債務人。

王俊堯於聲明書中質疑，合作金庫是台灣具有公信力的銀行，根據廖本煙提供合作金庫證明書給農會的佐證資料，上面疑點重重，例如：沒有承辦人職章、沒有發文單位主管職章、證明書沒有校正（有錯字）等；因此他們合理是廖本煙個人偽造的證明書。

王俊堯並質疑，若該文書是廖本煙從合作金庫（土城分行）申請出來，必定是未經實質徵信，內神通外鬼，職員自行蓋章不敢具名，恐涉有業務登載不實罪嫌。

對於王俊堯的質疑與按鈴提告，廖本煙今表示，該證明書確實是合作金庫所發，將對王俊堯提出誣告告訴。

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