居家隔離、檢疫人數暴增 侯友宜：有多餘人力將支援外縣市

全國居家隔離、檢疫人數暴增，新北市長侯友宜今天表示，如果新北的人力、物力可以負擔，將調整部分人力支援外縣市。 （記者賴筱桐攝）

2021/01/27 11:39

［記者賴筱桐／新北報導］衛福部桃園醫院群聚感染擴大隔離對象5000人，加上春節前大批旅客返國，居家檢疫人數暴增，新北市長侯友宜今天表示，如果新北的人力、物力可以負擔，將調整部分人力支援外縣市。

侯友宜今天主持防疫會議表示，目前全國居家隔離、居家檢疫人次達到5萬人左右，過去新北市居家檢疫人次最高峰曾經達到1萬2213名，目前為止6900多名，近兩日可能上看8000人，如果以過去1萬2000人的服務量能，新北起碼還能支援其他縣市做好居家檢疫3、4000人。

侯友宜說，支援方式很多，一定是從最鄰近的區塊調撥人力、物力給予支援，尤其新北有6個行政區與桃園相鄰，包括鶯歌、樹林、三峽、林口、泰山、新莊都相近，可以溝通協調、互相支援。

另外，侯友宜提到，新北市18家急救責任醫院今天都已查核完畢，包括實兵演練、分艙分流、全院消毒及清空計畫，並提出最大力量支援其他縣市，當中難免有小缺失，但是經過衛生局專業指導，都已經改正過來，相信新北市的18家急救責任醫院有能力負責新北市民的安全，還能支援其他縣市做好防疫工作，目前也進行支援當中。

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