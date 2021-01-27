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    首頁　>　新北市

    中央防疫指揮官升級？侯友宜建議由行政院統合各部會

    針對中央防疫指揮官層級是否升級？新北市長侯友宜表示，他去年就曾建議，應該由行政院統合各部會發號施令。（記者賴筱桐攝）

    針對中央防疫指揮官層級是否升級？新北市長侯友宜表示，他去年就曾建議，應該由行政院統合各部會發號施令。（記者賴筱桐攝）

    2021/01/27 11:15

    ［記者賴筱桐／新北報導］國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，外界認為中央的指揮層級應升級，甚至出現由副總統賴清德擔任防疫指揮官的聲音。新北市長侯友宜對此表示，他去年就曾建議，應該由行政院統合各部會發號施令，但是中央是否採納，尊重中央決策。

    媒體詢問是否全面普篩及疫苗相關議題，侯友宜今天主持市政會議後受訪表示，過去他已多次建議中央全面普篩，但現階段應先以區域擴大採檢為目標，至於要向其他國家採購疫苗，希望期程越快越好，中央應說明民眾疫苗採購的進展，以及採購哪一種疫苗，讓民眾安心。

    至於中央指揮官層級是否提升？侯友宜說，去年他多次建議，應該由行政院統合各部會，一個號令全部動起來有所作為，但是中央是否採納建議，尊重中央決策與判斷，只要對疫情更有效的處理，他都樂見其成，希望中央、地方上下一心，共同防疫。

    此外，衛福部桃園醫院擴大居家隔離對象5000人，新北市匡列400~500人，台北市政府發言人陳智菡認為誇大數字，製造恐慌。侯友宜回應，「好好做事吧！」防疫上下一條心，新北市府全力做事。

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