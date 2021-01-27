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    首頁　>　新北市

    新北環保局招考45名稽查員月薪40K 29日起報名

    新北市環保局招考環保稽查員，月薪40K起跳。（環保局提供）

    新北市環保局招考環保稽查員，月薪40K起跳。（環保局提供）

    2021/01/27 10:18

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局為提升稽查品質，遏止環境污染事件，將於今年3月辦理儲備環保聘用人員招考，預計正取15名備取30名，薪資從40K起跳，4月中旬陸續報到進用，將採筆試及口試二階段進行，報名期間自1月29日上午8點至2月8日下午6點止，一律採網路報名。

    新北市環保局去年10月聯合檢警調成立「新北環境稽查重案組」，透過資源整合、科技執法及強化團隊戰力等方式，有效預防環境污染案件發生，環保局表示，本次招考預計錄取45人，考試合格者將依聘用人力缺額陸續遞補，歡迎對環境保護有熱忱、有國土破壞稽查或環境稽查經驗且符合報考資格者踴躍報名。

    環保局發言人孫忠偉說，環保儲備聘用人員是協助環境稽查重案組及其他重大環境污染稽查所需，主要工作為辦理新北境內國土破壞及重大環境污染專案，需熟悉稽查科技儀器操作，並視案件實際狀況配合檢、調、警、環聯合稽查及24小時3班制輪值，依據環保法規執行污染環境行為或事實稽查、勸導、告發作業，並對於違反各類環保法令案件作成裁罰處分，以及後續行政爭訟與債權債務保全等工作。

    考試採二階段辦理，第一階段筆試於3月6日舉行，範圍涵蓋環保概論、環保稽查實務、環保相關法規、貪污治罪條例及行政法等；第二階段口試於3月27日舉行，將依分數排名取前70名進行口試，成績計算為筆試及口試分數各佔百分之五十，最新消息請至網站查詢。

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