新北必要時兵棋推演 侯友宜： 盤點人力物力做好準備

新北市長侯友宜要求市府各局處盤點人力、物力等資源，做好更積極的整備工作，必要時舉行兵棋推演。（記者賴筱桐攝）

2021/01/27 09:50

［記者賴筱桐／新北報導］武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，新北市長侯友宜今天表示，去年市府超前部署，進行包括社區感染、全民防衛總動員等實兵演練，他要求各單位再度盤點人力、物力等資源，檢視當時設定的條件，必要時用兵棋推演的方式，做好更積極的整備工作。

侯友宜今天主持防疫會議指出，這幾天雖然沒有本土確診病例，但是居家隔離人數大幅度成長，中央宣布衛生福利部桃園醫院清空計畫，新北市將成為支援桃醫的最大後盾；新北市立聯合醫院三重院區已擬定清空計畫，規畫明確的收治空間，全力支援桃醫，做好收治病患的準備。

侯友宜指出，去年市府超前部署，做了許多實兵演練，包括社區感染到全民防衛總動員的演習，模擬城市大幅感染後，如何在有限度的條件下維持民生生活，他要求各局處首重新檢視當時演練設定的條件，再度盤點人力、物力，針對病毒的傳播來源、速度以及對民生經濟、民眾心理或生理造成的衝擊等面向，進行整體性評估，必要時用兵棋推演的方式，讓民眾了解萬一疫情升溫，如何在有限的民生生活底下，做好萬全準備。

另外，衛生局長陳潤秋表示，新北各醫院1月25日起除特殊狀況外，一律禁止探病，陪病限制1人，轄內醫院落實防疫與院內感染管控措施，18家急救責任醫院已查核完畢，其餘54家在2月8日前完成查察並輔導改善。

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