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    獨家》原生種冬青葉馬尾藻復育成功 國海院與海生館獲2發明專利

    復育在麻繩的冬青葉馬尾藻。（國海院提供）

    復育在麻繩的冬青葉馬尾藻。（國海院提供）

    2021/01/27 00:20

    〔記者洪定宏／高雄報導〕國家海洋研究院與國立海洋生物博物館，以藻磚方式，針對食品重要原料的台灣原生種冬青葉馬尾藻，成功完成人工復育，並榮獲「馬尾藻採苗取樣裝置」與「馬尾藻育苗養殖裝置」2項發明專利，有助建立大型棲地復育，開發經濟價值。

    這2項發明的專利權人是國家海洋研究院，新型創作人為國海院助理研究員周立進、副研究員江國辰、研究員張至維，以及海生館生物馴養組副研究員兼主任張桂祥，專利權時間從去（2020）年12月1日至2030年8月21日。

    國海院院長邱永芳肯定研發團隊的努力，相信發明專利能獲得學術界與產業界重視，儘速建立大型棲地復育，進而提升海膽等海洋生物的棲地利用，擴大海洋產業的經濟價值。

    國海院助理研究員周立進表示，全球的馬尾藻屬有500多種，主要生長在熱帶及亞熱帶沿岸水域，其群落往往形成海中林，有助其他海洋生物棲息與繁殖，其中的冬青葉馬尾藻為台灣原生種，曾出現在屏東縣南墾丁、新北市東北角海岸及澎湖縣的潮間帶。

    冬青葉馬尾藻的用途很廣，除了應用於棲地復育外，也可提供人類食用、動物飼料及肥料，深具生態與經濟價值，有必要建立人工復育技術、大量生產。

    由於海生館就在墾丁，所以國海院與海生館合作進行人工復育，並選擇屏東縣枋山鄉楓港村的潮間帶，作為人工復育棲地的實驗場域。

    海生館生物馴養組副研究員兼主任張桂祥指出，研究團隊在恆春半島採集原生種的冬青葉馬尾藻，以空心磚與麻繩當作附苗材質，利用室內採光及天然海水，培育在地種冬青葉馬尾藻。

    經過約1年的努力，已從自然環境中，精準採集到足量受精卵，同時在實驗室內，以人工刺激方式，獲得大量的胚細胞，且可在人為控制條件下繼續生長，建立連續培養冬青葉馬尾藻苗的育苗技術。

    研發團隊向經濟部智慧財產局申請發明專利，榮獲「馬尾藻採苗取樣裝置」與「馬尾藻育苗養殖裝置」2項發明專利的肯定。

    雖然去年初步在楓港潮間帶的實海驗證，冬青葉馬尾藻藻磚被強勁海浪打翻後掩埋，未發現後續生長。但因該海域有原生的冬青葉馬尾藻，且無外來種干擾問題，所以今年仍將繼續在該海域，尋找更適合的潮間帶復育。

    國海院與海生館研究團隊，成功將冬青葉馬尾藻，人工復育在空心磚。（國海院提供）

    國海院與海生館研究團隊，成功將冬青葉馬尾藻，人工復育在空心磚。（國海院提供）

    研究團隊在楓港潮間帶，投放藻磚後拍照記錄。（國海院提供）

    研究團隊在楓港潮間帶，投放藻磚後拍照記錄。（國海院提供）

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