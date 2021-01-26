五股垃圾山8月底前展新貌 要求161廠家獲許可、259筆農地恢復植生

五股垃圾山核准161件廠家合法化申請，8月底前需取得使用許可。圖為已完成改造工廠。（記者周湘芸攝）

2021/01/26 16:28

［記者周湘芸／新北報導］新北市「五股垃圾山」2019年由市府拆除未申請合法化違建，陸續將閒置土地重新活化。副市長謝政達今率局處視察表示，去年底已核准161件廠家申請合法化，今年8月底前將輔導核准廠家取得使用許可，並要求259筆農地恢復植生。

新北市「五股垃圾山」過去存在公共安全及環境衛生問題，市府推動「擴大五股（部分更寮及水碓地區）都市計畫發布前試辦計畫」整頓，分別就拆除違建、開闢道路、環境綠化、產業納管，改善環境。

謝政達表示，五股垃圾山原先共677家廠家，其中有220家送件申請合法化，核准161件，並於去年底完成興辦事業計畫、用地變更及建築許可3階段審查，其中113件非工廠使用需重建取得使用許可，目前僅2件通過；另有48件工廠須完成改善工程，包括外觀、內部公共安全及透水鋪面等，今年8月底前未完成者將強制拆除。

於五股垃圾山擁有約4000平方公尺、提供3間業者承租的林姓地主表示，透過輔導計畫改善後，不但美化周邊環境，也解決昔日工廠緊鄰存在的公安問題。因工廠依規定無法拆除重建，當初為符合市府外觀規定，便以白色鐵皮包覆原有工廠，未遇上太大困難。

謝政達說明，五股垃圾山中興路以南開闢一區道路、二區綠軸及三區道路皆已完成；中興路以北國有地，未來綠化面積總計44.95公頃，需全區滿植，共259筆土地，現已完成3筆，若8月底前未完成者將進行開罰。另外，市府開闢的中央軸帶旁一處農牧用地，屬私有土地，面積約8385平方公尺，現由地主自行種植油菜，改善昔日水泥鋪面狀態。

副市長謝政達今率局處前往五股垃圾山視察。（記者周湘芸攝）

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