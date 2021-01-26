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    首頁　>　新北市

    漁船擱淺三芝近海6人受困 海巡、消防聯手救援

    海巡、消防單位及附近漁船聯手在新北三芝外海，救出擱淺傾斜的新01號漁船船上6人，場面驚險。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡、消防單位及附近漁船聯手在新北三芝外海，救出擱淺傾斜的新01號漁船船上6人，場面驚險。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/01/26 16:10

    〔記者吳仁捷／新北報導〕「新01」號漁船今天上午被發現在距離新北市三芝洲子灣岸邊200公尺處擱淺，船身傾倒，隨時有遭大浪吞噬的風險，新北消防局、海巡署獲報出動救援，而在附近海域作業漁船先救回2名印尼籍船工後，仍有黃姓船長及3名船工受困，所幸海巡、消防人員以繩索、救生圈等裝備，冒險接近，耗費1小時終於救出4人，順利完成救援任務。

    根據海巡署第三（桃竹）巡防指揮部表示，今天上午10時13分，接獲北部分署第八岸巡隊淡水第二漁港安檢所通報，「新01」號漁船在洲子灣疑因機械故障，距岸過近不慎擱淺求助，立即緊急調派第二（淡水）海巡隊巡防艇PP-10070、UAV無人機區隊及淡水第二漁港安檢所、第二三中隊等單位馳援，滬尾、三芝消防分隊也會同救援。

    海巡、消防到場，發現漁船在洲子灣離岸200公尺擱淺，船體傾斜，船長及5名印尼籍移工驚慌待援，其中一艘漁船接獲求救訊號趕來先救出2名船員，海巡、消防人員評估狀況許可，運用延伸救援繩、救生圈、魚雷浮標等救援裝備，將留在船上待救的黃姓船長、3名外籍船工都安然帶上岸，結束近2小時的驚魂，眾人獲救後，連聲感謝救難人員。

    海巡單位說，這艘漁船為今天凌晨3時38分，從淡水第二漁港安檢所報關出港，計有台籍黄姓船長及5名印尼籍船員，海巡署也派出UAV無人區機隊監控岸際油汙，初步沒發現油污外洩；第八岸巡隊呼籲，冬季海象不佳，船舶出海應注意安全、水文狀況，若遭遇任何危難，速撥「118」，海巡人員將立即派員處置。

    海巡、消防單位及附近漁船聯手救出擱淺傾斜的新01號漁船船上6人。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡、消防單位及附近漁船聯手救出擱淺傾斜的新01號漁船船上6人。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡、消防單位及附近漁船聯手救出擱淺傾斜的漁船船上6人，場面驚險。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡、消防單位及附近漁船聯手救出擱淺傾斜的漁船船上6人，場面驚險。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡、消防單位及附近漁船聯手在新北三芝外海，救出擱淺傾斜的漁船船上6人。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡、消防單位及附近漁船聯手在新北三芝外海，救出擱淺傾斜的漁船船上6人。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡、消防單位及附近漁船聯手在新北三芝外海，救出6人，場面驚險。（記者吳仁捷翻攝）

    海巡、消防單位及附近漁船聯手在新北三芝外海，救出6人，場面驚險。（記者吳仁捷翻攝）

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