貿易公司進口竹笙昨才被驗出農藥 今再驗出重金屬超標

恒瑞貿易公司進口的竹笙，25日才被台北市府驗出農藥超標，新北今天所公布再公布驗出重金屬鎘超標（標準2ppm，兩件分別驗出4、6ppm）。（記者陳心瑜攝）

2021/01/26 13:11

〔記者陳心瑜／新北報導〕農曆春節將至，新北市政府衛生局抽驗216件應景食材，共有8件不合格，其中2件為恒瑞貿易公司進口的竹笙，恒瑞貿易公司竹笙昨才被台北市府公布農藥超標，今天再被查出驗出重金屬鎘超標（標準2ppm，驗出4~6ppm），新北衛生局表示，違規食品已移請所轄衛生局或農業局追辦，可依《食安法》或《有機農業促進法》開罰3萬至2億元罰鍰。

衛生局副局長許朝程說，抽驗216件應景食材包括生鮮蔬果、禽畜水產及其加工品、澱粉類製品、醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實及元宵湯圓等，違規者，有5件農藥、2件重金屬及1件二氧化硫殘留，共8件不合格，已命其下架回收並移請所轄衛生局追辦。

他說，其中，另有1件「有機苦瓜」檢出農藥氟尼胺0.03 ppm，雖未超出容許值，但因標榜有機不應檢出，已移請雲林縣農政單位處辦。據了解，已違《有機農業促進法》第31條，可處供應人6至60萬元罰鍰，得按次罰。

許朝程表示，抽驗4件農藥殘留超標，分別為「黃秋葵」檢出派滅淨0.02 ppm、得克利0.02 ppm（標準均為0.01 ppm以下）及「番茄」檢出賓克隆1.53 ppm（0.01 ppm以下）；2件「花椒粒」分別檢出農藥亞滅培0.09 ppm及0.13 ppm（0.05 ppm以下）。可依食安法第15條及第44條，處6萬至2億元罰鍰。

添加物殘留超標1件，為醃漬蔬菜「酸菜心」二氧化硫檢出0.724 g/kg（標準0.03 g/kg以下），可依食安法第18條及第47條規定，可處3萬至300萬元罰鍰。

重金屬殘留部分，則是2件「竹笙」檢出重金屬鎘4.0 ppm及6.0 ppm（標準2 ppm以下），分別購自家樂福重新店、上緣素食行，但都來自恒瑞貿易公司，依食安法，若重金屬超過限量標準，經命限期改正複抽仍不合格，依食安法第17條及第48條規定，可處3萬到300萬元罰鍰。

許朝程說，建議民眾烹調食品前先以清水浸泡並沖洗約3至5分鐘，可去除殘留的農藥或食品添加物；另外應避免偏好食用少數食材，宜均衡攝取多樣食物，降低因農藥或重金屬累積而造成慢性危害的風險。

許朝程說，為讓民眾自行快速檢測二氧化硫、皂黃及過氧化氫，即日起於29區衛生所贈送簡易試劑，各390份，送完為止。

北市政府衛生局抽驗216件應景食材，共8件不合格。（記者陳心瑜攝）

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