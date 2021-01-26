為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    貿易公司進口竹笙昨才被驗出農藥 今再驗出重金屬超標

    恒瑞貿易公司進口的竹笙，25日才被台北市府驗出農藥超標，新北今天所公布再公布驗出重金屬鎘超標（標準2ppm，兩件分別驗出4、6ppm）。（記者陳心瑜攝）

    恒瑞貿易公司進口的竹笙，25日才被台北市府驗出農藥超標，新北今天所公布再公布驗出重金屬鎘超標（標準2ppm，兩件分別驗出4、6ppm）。（記者陳心瑜攝）

    2021/01/26 13:11

    〔記者陳心瑜／新北報導〕農曆春節將至，新北市政府衛生局抽驗216件應景食材，共有8件不合格，其中2件為恒瑞貿易公司進口的竹笙，恒瑞貿易公司竹笙昨才被台北市府公布農藥超標，今天再被查出驗出重金屬鎘超標（標準2ppm，驗出4~6ppm），新北衛生局表示，違規食品已移請所轄衛生局或農業局追辦，可依《食安法》或《有機農業促進法》開罰3萬至2億元罰鍰。

    衛生局副局長許朝程說，抽驗216件應景食材包括生鮮蔬果、禽畜水產及其加工品、澱粉類製品、醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實及元宵湯圓等，違規者，有5件農藥、2件重金屬及1件二氧化硫殘留，共8件不合格，已命其下架回收並移請所轄衛生局追辦。

    他說，其中，另有1件「有機苦瓜」檢出農藥氟尼胺0.03 ppm，雖未超出容許值，但因標榜有機不應檢出，已移請雲林縣農政單位處辦。據了解，已違《有機農業促進法》第31條，可處供應人6至60萬元罰鍰，得按次罰。

    許朝程表示，抽驗4件農藥殘留超標，分別為「黃秋葵」檢出派滅淨0.02 ppm、得克利0.02 ppm（標準均為0.01 ppm以下）及「番茄」檢出賓克隆1.53 ppm（0.01 ppm以下）；2件「花椒粒」分別檢出農藥亞滅培0.09 ppm及0.13 ppm（0.05 ppm以下）。可依食安法第15條及第44條，處6萬至2億元罰鍰。

    添加物殘留超標1件，為醃漬蔬菜「酸菜心」二氧化硫檢出0.724 g/kg（標準0.03 g/kg以下），可依食安法第18條及第47條規定，可處3萬至300萬元罰鍰。

    重金屬殘留部分，則是2件「竹笙」檢出重金屬鎘4.0 ppm及6.0 ppm（標準2 ppm以下），分別購自家樂福重新店、上緣素食行，但都來自恒瑞貿易公司，依食安法，若重金屬超過限量標準，經命限期改正複抽仍不合格，依食安法第17條及第48條規定，可處3萬到300萬元罰鍰。

    許朝程說，建議民眾烹調食品前先以清水浸泡並沖洗約3至5分鐘，可去除殘留的農藥或食品添加物；另外應避免偏好食用少數食材，宜均衡攝取多樣食物，降低因農藥或重金屬累積而造成慢性危害的風險。

    許朝程說，為讓民眾自行快速檢測二氧化硫、皂黃及過氧化氫，即日起於29區衛生所贈送簡易試劑，各390份，送完為止。

    北市政府衛生局抽驗216件應景食材，共8件不合格。（記者陳心瑜攝）

    北市政府衛生局抽驗216件應景食材，共8件不合格。（記者陳心瑜攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》什麼是攝食量？食藥署為民眾解惑
    2020/12/14 13:11

    健康網》什麼是攝食量？食藥署為民眾解惑
    健康網》擔心蔬果殘留農藥？ 4步驟清洗讓你吃得安心
    2020/12/03 19:30

    健康網》擔心蔬果殘留農藥？ 4步驟清洗讓你吃得安心

    推動客運巴士2030年全面電動化
    高市抽驗中元祭祀食品 4件蔬菜驗出農藥、2件糖果標示不符
    2020/08/25 12:16

    高市抽驗中元祭祀食品 4件蔬菜驗出農藥、2件糖果標示不符
    南投抽驗市售蔬果 大賣場韭菜及農特產品店玫瑰花農藥超標
    2020/04/09 11:18

    南投抽驗市售蔬果 大賣場韭菜及農特產品店玫瑰花農藥超標
    南投抽驗食品 連鎖超市甜豆莢及中國辣椒農藥超標
    2019/10/30 08:17

    南投抽驗食品 連鎖超市甜豆莢及中國辣椒農藥超標
    新北市今日熱門
    假記者真討債 「新莊土地公」暴力討債狠削1500萬
    2021/01/19 15:07

    假記者真討債 「新莊土地公」暴力討債狠削1500萬 影片

    疫情急遽升溫 新北觀旅局︰平溪天燈可能停辦
    2021/01/19 15:45

    疫情急遽升溫 新北觀旅局︰平溪天燈可能停辦

    新北市長官邸公辦都更案 預計春節後招商
    2021/01/19 15:55

    新北市長官邸公辦都更案 預計春節後招商

    疫情嚴峻 新北燈會停辦、平溪天燈節延期
    2021/01/19 19:59

    疫情嚴峻 新北燈會停辦、平溪天燈節延期

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播