中央補助區間測速喊卡 新北：自籌經費不受影響

交通部拍板取消補助地方政府設置區間測速設備，新北市今年新增的2處為自籌預算，推動不受影響。圖為北宜公路的區間測速。（新北交大提供）

2021/01/26 12:54

［記者賴筱桐／新北報導］近來區間測速設備引發公信力質疑，更爆出採用中國製產品，衍生資安疑慮，交通部今拍板，若廠商無法證明產地非中國製者須先下架，且即日起不再補助地方政府設置。新北市警察局表示，新北使用的設施並非問題廠商，今年汐止區汐萬路、新莊區壽山路將設置區間測速系統，由市府自籌預算，推動不受影響。

市警局交通警察大隊大隊長鄭永裕今天出席道安會報表示，從今年1月起，中央規定區間測速系統必須經過檢驗合格才能執法，目前新店區環河路設備已取得認證，台64快速道路、北宜公路的設備已送件，正在等待標準局檢驗，除了書面資料審查還要進行實測，通過審核的期程目前難以預估。

針對設備的產地來源，鄭永裕說，目前國內主要有2、3家製作區間測速器材的廠商，市府在新店環河路、北宜公路與台64快速道路使用的是雷昇公司的產品，並非中國製造。

鄭永裕指出，近年新北推動科技執法，其中在交通事故熱點裝設區監測速設備後，違規行為和車禍發生率都有下降趨勢，且嚴重性降低，今年將於汐止區汐萬路三段、新莊壽山路實施區間測速，北宜公路則延伸至宜蘭、為全路段實施，相關費用由新北自行編列預算，不受中央取消補助影響。

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