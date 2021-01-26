為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    中央補助區間測速喊卡 新北：自籌經費不受影響

    交通部拍板取消補助地方政府設置區間測速設備，新北市今年新增的2處為自籌預算，推動不受影響。圖為北宜公路的區間測速。（新北交大提供）

    交通部拍板取消補助地方政府設置區間測速設備，新北市今年新增的2處為自籌預算，推動不受影響。圖為北宜公路的區間測速。（新北交大提供）

    2021/01/26 12:54

    ［記者賴筱桐／新北報導］近來區間測速設備引發公信力質疑，更爆出採用中國製產品，衍生資安疑慮，交通部今拍板，若廠商無法證明產地非中國製者須先下架，且即日起不再補助地方政府設置。新北市警察局表示，新北使用的設施並非問題廠商，今年汐止區汐萬路、新莊區壽山路將設置區間測速系統，由市府自籌預算，推動不受影響。

    市警局交通警察大隊大隊長鄭永裕今天出席道安會報表示，從今年1月起，中央規定區間測速系統必須經過檢驗合格才能執法，目前新店區環河路設備已取得認證，台64快速道路、北宜公路的設備已送件，正在等待標準局檢驗，除了書面資料審查還要進行實測，通過審核的期程目前難以預估。

    針對設備的產地來源，鄭永裕說，目前國內主要有2、3家製作區間測速器材的廠商，市府在新店環河路、北宜公路與台64快速道路使用的是雷昇公司的產品，並非中國製造。

    鄭永裕指出，近年新北推動科技執法，其中在交通事故熱點裝設區監測速設備後，違規行為和車禍發生率都有下降趨勢，且嚴重性降低，今年將於汐止區汐萬路三段、新莊壽山路實施區間測速，北宜公路則延伸至宜蘭、為全路段實施，相關費用由新北自行編列預算，不受中央取消補助影響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    區間測速爆中國製惹資安疑慮 林佳龍：暫停使用
    2021/01/26 10:31

    區間測速爆中國製惹資安疑慮 林佳龍：暫停使用
    西濱苗栗段區間測速尚未恢復執法 警改跨越橋上人工取締
    2021/01/24 14:07

    西濱苗栗段區間測速尚未恢復執法 警改跨越橋上人工取締

    擊退脂肪肝　桂格完膳倡無糖新生活
    傳區間測速設備陸製 公路總局：非中國廠牌
    2021/01/21 20:42

    傳區間測速設備陸製 公路總局：非中國廠牌
    區間測速設備用中國產品？ 廠商：核心架構均自行研究開發
    2021/01/21 17:18

    區間測速設備用中國產品？ 廠商：核心架構均自行研究開發
    新北市今日熱門
    天氣冷不想出門 萬里蟹熟蟹直送到家
    2021/01/19 14:14

    天氣冷不想出門 萬里蟹熟蟹直送到家

    假記者真討債 「新莊土地公」暴力討債狠削1500萬
    2021/01/19 15:07

    假記者真討債 「新莊土地公」暴力討債狠削1500萬 影片

    疫情急遽升溫 新北觀旅局︰平溪天燈可能停辦
    2021/01/19 15:45

    疫情急遽升溫 新北觀旅局︰平溪天燈可能停辦

    新北市長官邸公辦都更案 預計春節後招商
    2021/01/19 15:55

    新北市長官邸公辦都更案 預計春節後招商

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播