自來水施工造成八里大塞車 新北將從嚴審查交維計畫

新北市副市長陳純敬（左）主持道安會報，要求市府相關局處須從嚴審查施工單位提報的交維計畫。（記者賴筱桐攝）

2021/01/26 12:35

［記者賴筱桐／新北報導］台灣自來水公司北區工程處今年1月12日在新北市八里區龍米路封閉車道進行「五股獅子頭水管橋工程」，卻未依照交通維持計畫在上午6點開放通行，導致當地大塞車、交通癱瘓，引發民怨；新北市副市長陳純敬今天上午主持道路安全督導會報，指示市府相關局處針對施工單位提報的交維計畫，務必從嚴審查。

陳純敬指出，自來水公司北工處事後檢討究責，依契約開罰承包商3萬元，「對包商來說不痛不癢！」且以當時延誤收工造成2萬多輛車塞在車陣中約20多分鐘，金額不符比例原則；他指示各處局針對交通維持計畫的審查SOP於2個月內重新檢討修正，避免類似案例發生。

自來水公司北區工程處副處長涂明裕在會中針對八里龍米路施工造成塞車事件報告指出，該項工程於11日晚間進場施作，因連續下雨，所以增加設置擋土設施，以避免路面坍方，原定12日上午6點前回鋪鐵板開放通行，但因開挖範圍大，鋪設鐵板的強度不足以承受車輛通行，只能內縮占用車道、緊急暫停施工。

涂明裕表示，當天上午9點45分接到交通局通知立即停工、恢復通行，趕緊責成現場承包商盡速拔除擋土設施、撤收機具和回填管溝、鋪設臨性道路，下午6點恢復部分車道通行，晚間10點現場機具完成撤收，凌晨全面開放通行，14、15日進行道路銑鋪及標線作業。

涂明裕說，事後檢討內部人員施工交維計畫考慮不夠周延，且應變能力不足，已予以口頭警告，另對承包商開罰3萬元；未來在主要幹道施工前，將先進行交通流量壓力測試，並採分段施工，降低對道路交通的衝擊。

交通局長鍾鳴時表示，將加強施工管理，包括交維審查核定的施工範圍、時間一定要更明確規範與要求，避免類似情況再發生。

自來水公司1月12日在新北市八里區龍米路施工，未依照交維計畫在上午6點開放通行，導致當地大塞車，引發民怨。（圖由交通局提供）

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