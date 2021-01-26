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    公路總局工務員收賄61萬 貪污判刑1年10月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/01/26 11:51

    〔記者王定傳／新北報導〕2011年間致幃工程有限公司詹姓負責人，標下交通部公路總局第一區養護工程處（簡稱一工處）2件標案，卻為了文件審查及驗收請款順利，向一工處中和工務段林姓工務員行賄61萬餘元，新北地院合議庭考量林男認罪繳回不法所得，知所悔悟，減刑後依違反貪污治罪條例中的「不違背職務收受賄賂」罪，判處林男1年10月徒刑。

    至於致幃工程有限公司詹姓負責人，合議庭認為他犯後始終坦認犯行，態度尚佳，經此次偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，依不違背職務交付賄賂罪，判刑4月，緩刑2年，但須向公庫支付10萬元，予以適當警惕。

    檢方調查，林男在2007年起至2012年間，原本擔任一工處中和工務段的工務員，2012年至2016年間，升任幫工程司。

    檢方調查，2011年間，致幃公司詹姓負責人，標下一工處辦理的「100年台64線觀音山隧道委託管理及電機維護工程」與「101年度台64線觀音山隧道委託管理及機電維護工程」2件標案。

    檢方調查，詹男為使工程各項文書審查及驗收請款順利，於2011年至2012年間，在一工處中和段辦公室內，對負責「履約管理、計畫書審核、材料進廠查驗、品質及工地稽查」的林男行賄，金額共61萬餘元。

    檢方偵辦時，林男坦承犯行，檢方認為，林男已於偵查中自白，並自動繳交全部犯罪所得，請法院依貪污治罪條例規定減輕其刑。

    法院審理時，林男亦坦承犯行，合議庭認為，林男在調查、偵查及法院審理時均自白犯行、繳回全部犯罪所得，因此依貪污治罪條例規定減刑。

    合議庭並考量詹男犯後始終坦承犯行，並自動繳交全部犯罪所得，已知所悔悟，且他之前曾因貪污罪被判刑2年、緩刑5年，依法不得再宣告緩刑，其前案緩刑，將因本案判刑確定後被撤銷，如仍就本案量處法定最低度刑，猶屬過重，而有情輕法重情形，再依刑法59條予以減刑。

    合議庭並斥責詹男不知廉潔自持、恪守本份，維護公務執行純正，所為有害公務員廉潔形象，應予非難，因此做出上述判決。

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