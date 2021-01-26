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    首頁　>　新北市

    新北寒輔、營隊…每場次不得超過50人 侯友宜視訊為老師打氣

    侯友宜呼籲小朋友要落實勤洗手等防疫。（記者邱書昱攝）

    侯友宜呼籲小朋友要落實勤洗手等防疫。（記者邱書昱攝）

    2021/01/26 11:39

    〔記者邱書昱／新北報導〕疫情逐漸升溫，學校剛好正值寒假，但是仍有營隊或活動，新北市長侯友宜今天到三峽龍埔國小視察學校的寒假輔導，他也和上課的小朋友們提醒要落實勤洗手，也向線上教學研習的老師們打氣。

    侯友宜表示，新北有47所學校開設寒假課程，由教育局專案補助原住民、身心障礙、低收入戶學生就讀，仍有許多家長仰賴課照資源，市府也會在不影響學生權益及市民生活的前提下，仍會持續提供課程。

    侯友宜強調，已要下令教育局及各校2月底前所有大型活動一律取消，而學校寒假輔導、課後照顧、育樂營及各項室內外必要性會議，每場地不得超過50人，超過者一律取消、延辦或縮小規模等，並隨時依疫情狀況做滾動式調整。

    侯友宜這次視察龍埔國小課後照顧班、象棋育樂班的人數、通風、配戴口罩，也到健康中心檢視防疫物資的整備情形，確認耳溫槍、洗手液或肥皂、漂白水、酒精及口罩等物資儲備數量是否充足。

    另外，新北市環保局表示，消毒工作的機具、人力已整備完成，在去年10月已增購21台消毒噴霧機、87台高壓沖洗機，今年更添購3套扇型車載式噴藥機，並由清潔隊及民間消毒廠商共362人，組成31支中隊全力備戰。

    同時，也會配合教育局校園內的防疫工作，於開學前完成362所高中職以下學校進行消毒，針對交通場站、市集與觀光景點、娛樂場所等公共空間，每月至少一次消毒作業，農曆春節前並將再次加強消毒，而鄰近桃園地區的人口聚集處，也再提升消毒頻率為每2週一次。

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    侯友宜看環保局新添購的裝備。（記者邱書昱攝）

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    侯友宜向網路的教師鼓勵喊話。（記者邱書昱攝）

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