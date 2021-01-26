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    台灣青年模擬聯合國會議 多名駐台使節參加力挺

    第10屆青年模擬聯合國會議，多位駐台使節參加力挺。（記者翁聿煌攝）

    第10屆青年模擬聯合國會議，多位駐台使節參加力挺。（記者翁聿煌攝）

    2021/01/26 11:15

    〔記者翁聿煌／新北報導〕連續舉辦10年的青年模擬聯合國會議今天在中和南山中學舉行，多位駐台大使受邀，馬紹爾大使艾苪瓊說，國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，台灣學生還可以參加大型會議活動，實屬不易，美國夏威夷州駐台辦事處長雷均說，雖然世界受疫情影響，但是模聯活動讓青年關注世界不中斷，諾魯大使凱法斯說，全球疫情肆虐，但是在台灣大家還能正常生活，功勞來自全民恪守本分。

    為期3天的模擬聯合國會議，有來自全國57所大專及高中學校共襄盛舉，全程各團隊以英語討論及發表意見，磨練青年學生對國際議題的關注及團隊合作精神，今年雖然遇到疫情，但是主辦單位嚴格遵循政府防疫規範，入校門、進會場雙重消毒及量額溫，規劃6個場地以視訊方式進行會議，全程戴口罩務求做到防疫無缺口。

    今年會議因議題特色吸引各國大使關注，包括馬紹爾群島駐台大使艾芮瓊、吐瓦魯駐台大使涂莉梅，聖露西亞駐台大使館秘書克莉莎、AIT資深商務經理王美美、美國夏威夷州駐台北辦事處長雷均，及台灣非洲工業發展協會理事長洪慶忠均參加開幕式典禮，顯示友邦大使們全力挺台灣學生參與國際事務，開幕演講則邀請外交部參事李中偉全英語演講「聯合國事務」。

    擔任會議執行秘書與英文委員會主席的曾芷盈表示，本屆會議主題「超越視野」以聯合國17項永續發展目標為宗旨，討論「美國總統內閣會議」、「過度旅遊」、「巴勒斯坦問題」3個議題，希望與會代表不僅能透過會議接軌國際，更能反思自我與台灣社會的關係，成為有社會參與及責任意識的「模聯人」。

    擔任模聯黎巴嫩代表的中和高中二年級學生游芮瑀說，她首次參加大型模聯會議，透過事前準備立場資料和議題的歷史資料，學到許多在學校學不到的事，雖然很有挑戰性但也很有趣，期待自己能在會場有好的表現。

    馬紹爾大使艾苪瓊（右）說，國際疫情嚴峻，台灣學生還可以參加大型會議活動，實屬不易。（記者翁聿煌攝）

    馬紹爾大使艾苪瓊（右）說，國際疫情嚴峻，台灣學生還可以參加大型會議活動，實屬不易。（記者翁聿煌攝）

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