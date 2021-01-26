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    宮廟春節活動取消、延期 侯友宜致謝：落實防疫

    侯友宜到三峽祖師廟上香，並感謝廟方配合防疫取消大型群聚活動。（記者邱書昱攝）

    侯友宜到三峽祖師廟上香，並感謝廟方配合防疫取消大型群聚活動。（記者邱書昱攝）

    2021/01/26 11:02

    〔記者邱書昱／新北報導〕面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例升溫，春節期間大型宮廟活動紛紛延期、取消，像是三峽農曆正月初六的盛事賽豬公就取消。新北市長侯友宜今天到三峽祖師廟上香，並感謝宮廟配合防疫，他說，仍要做好消毒，而走春的市民一定也要保持社交距離。

    侯友宜表示，春節將至，但台灣疫情來到嚴峻時刻，加上桃園居家檢疫人數達5千人，更是要做到全面備戰。

    三峽長福巖董事長林東西表示，清水祖師廟在日據時代末期曾取消賽神豬祭典4年，但中華民國來台後就不曾取消活動，今年因疫情關係，向神明擲筊請示，取消廟埕前的祭典及遶境遊行，改由值年爐主、廟方及工作人員至神豬敬拜者自宅秤重後，向清水祖師廟祭拜，避免人群聚集。

    新北民政局長柯慶忠表示，廟方為防疫裝設AI紅外線測量體溫、提供多處酒精消毒器供信眾使用、單一出入口管制，像是龍邊進、虎邊出，信眾需配戴口罩才可進入廟內、禁止飲食及保持安全社交距離、跪拜墊、捐獻箱等各種公眾使用器物的消毒及人流管制。

    根據統計，目前取消活動的宮廟為，板橋慈惠宮及板橋妙雲宮發財金發送、林口竹林山觀音寺元宵燈會及春節雜技團表演活動、樹林鎮南宮新春嘉年華燈會、中和廣濟宮及福和宮春聯發送、南山福德宮發財金發放、蘆洲保和宮1月29日登龕大典遶境、石碇五路財神廟正月初五發財金發放、淡水福佑宮新春開燈啟用儀式及除夕夜、初五發送發財金等。

    法鼓山除夕撞鐘則是改為線上直播，延期辦理的則是樹林濟安宮春節前水陸法會縮小規模、三峽廣行宮燈會延期辦理等。

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