為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    台64八里匝道入口壅塞 地方盼大車禁行市區分流

    八里匝道東向入口處，有來自中華路三段右轉車流（圖右方）以及商港路直行車流。（記者陳心瑜攝）

    八里匝道東向入口處，有來自中華路三段右轉車流（圖右方）以及商港路直行車流。（記者陳心瑜攝）

    2021/01/25 18:39

    〔記者陳心瑜／新北報導〕台64線（東西向快速公路－八里新店線）八里匝道入口處於尖峰時段，經常壅塞，車流回堵約1.5公里，立法委員洪孟楷、新北市議員蔡錦賢今天召集相關單位會勘，公路總局認為，台61銜接台64立體匝道南向、北向工程完工後，大車就不須行經平面道路與市區小車匯流，將能緩解壅塞情形，暫不評估拓寬匝道或增設入口。

    洪孟楷表示，在台61銜接台64立體匝道尚未完工之前，短期應以大小車分流、長期以匝道入口拓寬改善等方式，紓解車流。

    公路總局第一區養護工程處副處長林廷彥回應，往來台61和台64的大車必須行經平面道路，是造成壅塞原因之一，而台61銜接台64立體匝道工程，「北向」工程已合併於淡江大橋第二標進行，預計今年底完工通車；「南向」工程預計今年底發包，預計2024年完工通車，屆時車流就不須行經平面道路包括中山路、中華路等，紓解八里匝道入口壅塞情形。

    至於八里匝道是否有增設入口或拓寬必要？林廷彥表示，台61銜接台64立體匝道工程完工後，將能有效分散平面車流，暫不評估。

    蔡錦賢說，由於來自中華路三段、商港路車流常有大小車交織情形，希望將大車集中經由商港路上匝道，中華路三段只讓小車走，不讓大車通行，也能降低市區行人和大車爭道險象。

    新北市政府交通局交通管制工程科長陳建成說，為了讓來自林口大車直接行走中山路三段上匝道、不走訊塘一路接中華路三段再右轉上匝道，將提案把訊塘一路納為禁大貨車路段，並於中山路三段與訊塘一路口立「禁行15噸以上大貨車」牌面，預計2月中於道安會報提案、最快3月可完成。

    陳建成說，訊塘一路列為禁行大貨車路段後，來自林口的大車必須行經中山路三段、右轉商港路接著直行上台64線，同時調高中山路三段右轉商港路的號誌秒數，讓更多車輛通過。

    地方希望台64五股匝道入口可從現有的一線道再拓寬，但公路總局暫不評估。（記者陳心瑜攝）

    地方希望台64五股匝道入口可從現有的一線道再拓寬，但公路總局暫不評估。（記者陳心瑜攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    收假囉！國道北上明湧車潮 9處壅塞路段一次掌握
    2021/01/02 19:24

    收假囉！國道北上明湧車潮 9處壅塞路段一次掌握
    關渡橋上午傳4起車禍 淡水上班族哀嚎
    2020/12/09 10:44

    關渡橋上午傳4起車禍 淡水上班族哀嚎

    領航盃無人機創意應用競賽正式啟航
    中市訂婦幼接種日 週二週三「婦幼限定」
    2020/10/19 16:34

    中市訂婦幼接種日 週二週三「婦幼限定」
    交部喊話：別中秋沒塞就忘了分流
    2020/10/07 05:30

    交部喊話：別中秋沒塞就忘了分流
    北上車潮湧現 國一、國五部分路段時速不到40公里
    2020/10/04 11:25

    北上車潮湧現 國一、國五部分路段時速不到40公里
    新北市今日熱門
    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高
    2021/01/19 00:29

    南方水氣週五襲台！最新預測：全台降雨機率都高

    館長槍擊案「AP」名表證物丟了！ 新北警︰50萬和解、懲處人員
    2021/01/18 21:03

    館長槍擊案「AP」名表證物丟了！ 新北警︰50萬和解、懲處人員

    冷到早上！輻射冷卻、冷氣團聯擊 14縣市續發低溫特報
    2021/01/18 22:53

    冷到早上！輻射冷卻、冷氣團聯擊 14縣市續發低溫特報

    昌平國小樂活館動土 侯友宜：兼顧社區需求
    2021/01/19 05:30

    昌平國小樂活館動土 侯友宜：兼顧社區需求

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播