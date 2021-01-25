台64八里匝道入口壅塞 地方盼大車禁行市區分流

八里匝道東向入口處，有來自中華路三段右轉車流（圖右方）以及商港路直行車流。（記者陳心瑜攝）

2021/01/25 18:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕台64線（東西向快速公路－八里新店線）八里匝道入口處於尖峰時段，經常壅塞，車流回堵約1.5公里，立法委員洪孟楷、新北市議員蔡錦賢今天召集相關單位會勘，公路總局認為，台61銜接台64立體匝道南向、北向工程完工後，大車就不須行經平面道路與市區小車匯流，將能緩解壅塞情形，暫不評估拓寬匝道或增設入口。

洪孟楷表示，在台61銜接台64立體匝道尚未完工之前，短期應以大小車分流、長期以匝道入口拓寬改善等方式，紓解車流。

公路總局第一區養護工程處副處長林廷彥回應，往來台61和台64的大車必須行經平面道路，是造成壅塞原因之一，而台61銜接台64立體匝道工程，「北向」工程已合併於淡江大橋第二標進行，預計今年底完工通車；「南向」工程預計今年底發包，預計2024年完工通車，屆時車流就不須行經平面道路包括中山路、中華路等，紓解八里匝道入口壅塞情形。

至於八里匝道是否有增設入口或拓寬必要？林廷彥表示，台61銜接台64立體匝道工程完工後，將能有效分散平面車流，暫不評估。

蔡錦賢說，由於來自中華路三段、商港路車流常有大小車交織情形，希望將大車集中經由商港路上匝道，中華路三段只讓小車走，不讓大車通行，也能降低市區行人和大車爭道險象。

新北市政府交通局交通管制工程科長陳建成說，為了讓來自林口大車直接行走中山路三段上匝道、不走訊塘一路接中華路三段再右轉上匝道，將提案把訊塘一路納為禁大貨車路段，並於中山路三段與訊塘一路口立「禁行15噸以上大貨車」牌面，預計2月中於道安會報提案、最快3月可完成。

陳建成說，訊塘一路列為禁行大貨車路段後，來自林口的大車必須行經中山路三段、右轉商港路接著直行上台64線，同時調高中山路三段右轉商港路的號誌秒數，讓更多車輛通過。

地方希望台64五股匝道入口可從現有的一線道再拓寬，但公路總局暫不評估。（記者陳心瑜攝）

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