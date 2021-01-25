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    賴清德到金山八煙 陪百歲長者包水餃圍爐

    副總統賴清德（中）今25日於金山下廚包水餃、陪近百歲人瑞夫妻圍爐過年。（記者塗建榮攝）

    副總統賴清德（中）今25日於金山下廚包水餃、陪近百歲人瑞夫妻圍爐過年。（記者塗建榮攝）

    2021/01/25 13:21

    〔記者俞肇福／新北報導〕副總統賴清德25日接近中午時，前往新北市金山區八煙溫泉附近拜訪年近百歲的蔡家阿公阿嬤，賴清德親手為阿嬤戴上她最喜歡的粉色系圍巾、為阿公戴上毛呢帽，甚至挽起袖子包水餃給大家吃，逗得兩位老人家開心不已，賴清德說，快要過農曆春節，希望各地方政府與公益團體合作，照顧貧苦的老人家，讓他們過個好年。

    1923年的蔡心婦阿公與1924年的蔡江來有阿嬤育有4子3女，老家中目前僅重聽的蔡阿公、行動不便的蔡阿嬤與因車禍導致行動不便的二兒子同住，於外地成家立業的兒子，每周分工安排返家照顧，弘道老人福利基金會亦於5年前開始提供居家服務，提供洗澡、備餐、家務清潔等服務來協助日常所需。

    25日中午，賴清德在弘道董事長王乃弘陪同下，一起抵達蔡家。考量今年冬天天氣特別冷，賴清德為兩老準備了圍巾、手套、毛帽、暖暖包…等保暖小物，其中，要送給阿嬤的圍巾與手套，還挑了她最喜歡的粉紅色係小花款。

    賴清德進廚房，捲起袖子開始包餃子，他說，水餃的外型很像元寶，象徵財源滾滾、招財進寶之意，當然，也期待透過這盤餃子祝福蔡家阿公阿嬤及全國老人家們，都能在經濟安全的保障下，獲得更好的照顧。

    王乃弘表示，弘道從宜蘭到屏東常年關懷1萬多位長者，並於每年歲末年初推動的「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢長輩關懷服務計畫中，提供有很多應著年節需求的服務，包括除舊佈新、辦年貨陪購物、送年菜圍爐餐與走春迎新…等，最難得的是，團隊弘道夥伴們會依服務經驗去做調整。

    王乃弘指出，以近3年的服務為例，送年菜近1400份，帶老人家出門吃圍爐餐則有近2200位，另外，近2年已舉辦過20場到宅圍爐。

    副總統賴清德（右二）今25日於金山下廚包水餃、陪近百歲人瑞夫妻圍爐過年。（記者塗建榮攝）

    副總統賴清德（右二）今25日於金山下廚包水餃、陪近百歲人瑞夫妻圍爐過年。（記者塗建榮攝）

    副總統賴清德（中）、弘道老人福利基金會董事長王乃弘（右）與新北市金山區蔡心婦阿公（左）一起貼上總統府春聯「牛轉乾坤」，祝福2021年疫情遠離。（記者俞肇福攝）

    副總統賴清德（中）、弘道老人福利基金會董事長王乃弘（右）與新北市金山區蔡心婦阿公（左）一起貼上總統府春聯「牛轉乾坤」，祝福2021年疫情遠離。（記者俞肇福攝）

    副總統賴清德（前排中）、弘道老人福利基金會董事長王乃弘（前排左二）與新北市金山區蔡心婦阿公（右一）、蔡江來有（右二）阿嬤一起在老家拍團體照，祝福國人牛年大吉國運昌隆。（記者俞肇福攝）

    副總統賴清德（前排中）、弘道老人福利基金會董事長王乃弘（前排左二）與新北市金山區蔡心婦阿公（右一）、蔡江來有（右二）阿嬤一起在老家拍團體照，祝福國人牛年大吉國運昌隆。（記者俞肇福攝）

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