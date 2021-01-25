年前大掃除 新北環保局提醒2/4前預約丟大型廢棄物

環保局表示，距離過年不到一個月，所有清潔隊員全面上緊發條完成清運工作。（圖由新北市環保局提供）

2021/01/25 12:34

〔記者邱書昱／新北報導〕農曆春節假期將至，新北市環保局為了因應年前大掃除增加的大型垃圾清運需求，於2月4日前撥打廢棄大型家具免付費預約專線0800-010-857，向所在地各區清潔隊預約，提醒民眾切勿隨意棄置、提前搬出或夾帶丟棄其他垃圾，若查證屬實可開罰6千元罰鍰。

環保局說，民眾如果需要丟棄大型廢棄物，請配合在今年2月4日前，撥打專線預約，提醒廢棄家具清運要遵守與清潔隊約定的時間、地點置放。

同時，環保局強調，嚴禁相關工廠或事業利用這項回收管道混入事業廢棄物，違者最高可處300萬元罰鍰，局處也將不定時定點裝設移動式監視器及稽查員巡視。

另外，若家中如有不須使用但外觀良好且功能正常的家具或家電，也可以響應回收再利用的觀念，於上班時間連絡環保局「幸福小站」，可安排時間到府收運，後續再由環保局媒合給需要的弱勢家庭。

環保局也提醒，在2月10日清潔隊會加班收運，11日除夕則自早上起加班收運至傍晚6點，2月11日的除夕至14日的初三則停止收運，但考量民眾仍有倒垃圾需求，新北市各區將提供共68處垃圾「定點收運服務」，收運站位置及開放時間可至「新北樂圾車」網站查詢。

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