桃醫擴大隔離5千人 新北估500人現通知30人

新北市長侯友宜（右）今天早上表示，新北與桃園是共同生活圈，已做好隨時大清消的準備。（記者賴筱桐攝）

2021/01/25 12:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕衛生福利部立醫院群聚擴大隔離對象約5000人，新北市長侯友宜今天早上表示，預估新北市居家隔離會達到400至500人左右，新北市政府衛生局表示，稍早已經接到通知的約30人，已經透過電話等方式啟動居家隔離關懷。

至於為何居家隔離人數有500人與30人的落差？新北市府表示，500人為過去兩市往返探病、看醫生的情況，以人數5000人的10%推算得出，目前中央給的居家隔離名單為30人，新北已經電話通知要求居家隔離者遵守一人一室在家隔離的原則，人數應該還會再增加。

衛生局表示，新北市轄內採檢應變醫院已準備專責病房，接收桃醫病患；另外，也已經提供100間防疫旅館房間數供中央調度。另外，做為居家隔離的集中檢疫所，目前已有200間房，全數由中央統一調派。

衛生局回應，已著手協助部立桃園醫院醫護病患及家屬在新北的居家隔離各種關懷事項，必要時也會協助衛生單位疫調等。

此外，目前新北54家醫院，除了醫院已完成管控自評以外，也已偕同專家到醫院查核，18家專責醫院已完成查核。

另外，新北轄內醫院全部要求落實分艙分流，醫院限制探病一日一人一小時，即日起，除非特殊情形，一律不許探病，陪病者維持一人為限。

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