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    首頁　>　新北市

    桃園醫院擴大居家檢疫 賴清德：高規格防疫請國人支持

    針對中央流行疫情指揮中心拉高防疫規格，擴大衛生福利部桃園醫院居檢對象，副總統賴清德表示，防疫視同作戰，料敵從寬禦敵從嚴，造成國人生活不便請見諒。（記者俞肇福攝）

    針對中央流行疫情指揮中心拉高防疫規格，擴大衛生福利部桃園醫院居檢對象，副總統賴清德表示，防疫視同作戰，料敵從寬禦敵從嚴，造成國人生活不便請見諒。（記者俞肇福攝）

    2021/01/25 12:27

    〔記者俞肇福／新北報導〕隨著疫情升高，衛生福利部桃園醫院擴大居家檢疫對象，副總統賴清德今天上午表示，防疫視同作戰，料敵從寬禦敵從嚴，採取高規格防疫造成國人生活不便，請國人見諒支持，不要恐慌；賴清德籲請國人戴口罩勤洗手，保持安全距離，不出入公共場所，只要國人配合中央政策，我們防疫就會成功，個人防疫成功，社會防疫不會失敗。

    賴清德今天到新北市金山八煙社區，參加弘道老人福利基金會歲末關懷與長者圍爐活動，作了上述表示。

    賴清德表示，衛生福利部桃園醫院雖然爆發院內感染，疫情指揮中心已經採取部立桃園醫院「只出不進」，而且有9家醫院進行區域聯防，這個策略會有效果，請大家不要恐慌。

    賴清德說，現階段桃園正在前線作戰，醫護人員絕對不能倒，桃園也一定要挺住，籲請國人做醫護人員的後盾，也要全力支持桃園，醫護人員加油！鄭文燦市長、市府團隊、桃園市民加油！

    他最後強調，正值寒冬、過年之際，很多民眾會回國過年，境外移入案例增加，除了中央與地方共同合作，最重要的是每位國人都是防疫尖兵，每個國人戴口罩勤洗手，保持安全距離，不出入公共場所，只要國人配合中央政策，我們防疫就會成功，個人防疫成功，社會防疫不會失敗。

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    副總統賴清德參加弘道老人福利基金會歲末圍爐關懷活動，賴清德親自給長者戴上毛帽。（記者俞肇福攝）

    副總統賴清德參加弘道老人福利基金會歲末圍爐關懷活動，賴清德親自給長者戴上毛帽。（記者俞肇福攝）

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