桃醫居家隔離匡列5000人 新北釋出300房供中央調度

新北市長侯友宜表示，新北原有的防疫旅館將擴大容量，提供給桃園做好防疫轉移的準備。（記者賴筱桐攝）

2021/01/25 12:06

［記者賴筱桐／新北報導］衛生福利部桃園醫院武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染擴大，居家隔離匡列5000人。新北市長侯友宜今天受訪表示，新北原有的防疫旅館將擴大容量，提供給桃園做好防疫轉移的準備。觀光旅遊局表示，新北已釋出防疫旅館100間房與集中檢疫所200間房，總計300間房供中央統一調度。

新北市府表示，中央匡列的居家隔離5000人，目前新北市接到通知有30人， 已即刻啟動居家隔離關懷；新北市轄內採檢應變醫院準備專責病房，接收部立桃園醫院病患。

新北市觀光旅遊局長張其強表示，新北市已在1月21日提供防疫旅館100間房，供中央統一調度，若還有需要，將全力配合，並持續擴大防疫旅館量能，協助桃園轉移準備。

張其強說，新北也與中央合作，經過專業評估後，已將新北一家旅館的原有旅客全部清空，依據相關規範，轉作集中檢疫所使用，並由專責醫療人員及警力全天候進駐，房間數有200間以上，全數由中央統一調派，目前已有50多位入住。

另外，侯友宜也要求交通局，提醒民眾搭乘大眾運輸工具，非必要不要飲食，除非特殊狀況，避免造成病毒傳染，希望民眾配合。

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